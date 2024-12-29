tv100'ün, 2024'ün en çok konuşulan Narin cinayeti davası kararı sonrası tarafların avukatlarının, uzman yorumcuların ve davayı takip eden tv100 ekibinin katılımıyla yaptığı ÖZEL YAYIN geceye damga vurdu, Türkiye bu yayına kilitlendi.
Davanın tüm ayrıntılarının, kararla ilgili tüm detayların tüm taraflarca konuşulduğu, tartışıldığı yayın youtube canlı yayınında da zirveye doğru gidiyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Türkiye bu yayına kilitlendi! Narin kararı sonrası sanık avukatları ve uzman hukukçular tv100'de bul - Son Dakika
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