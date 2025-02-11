''Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı'' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika
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''Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı'' iddiası asılsız çıktı

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Sosyal medyada yayılan, ''Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı'' şeklinde paylaşılan görüntülerin asılsız olduğu bildirildi.

11.02.2025 12:29  Güncelleme: 12:53
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiasının asılsız olduğunu açıkladı. İddiaya konu olan görüntülerin Türkiye ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı, görüntülerin aslında Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde yaşanan bir gemi kazasına ait olduğu tespit edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntülerin, Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir geminin batma anını gösterdiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiası asılsız çıktı
\'\'Türkiye\'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı\'\' iddiası asılsız çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa ''Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı'' iddiası asılsız çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • OktayA 06:
    asılsız haber başlatana ciddi cezalar getirilmeli. 19 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    elinize ne geçti Türk turizmini. baltalamak amaç yazıklar olsun bu ülkenin ekmeğini ye suyunu iç havasını solu bı de iftira at 8 1 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bunları bulup içeri atacaksın.Tabi inanan nasıl inanıyor anlamadın.Tek türkçe kelime duyamadım. 5 0 Yanıtla
  • Ali Veli:
    ekonomi battı yı yanlış çevirmişler 2 2 Yanıtla
  • Zafer El:
    umarız öyledir hicbirsey e inancımız güvencemiz kalmadı malesef 0 0 Yanıtla
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