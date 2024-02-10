Sedat Ocakçı eşine yaptığı lüks araçların şovunu böyle yapmış - Son Dakika
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Sedat Ocakçı eşine yaptığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı'ya holding bahçesine yerleştirdiği hediye paketleri içinde lüks araçlar hediye ettiği ortaya çıktı.

10.02.2024 15:17  Güncelleme: 16:03
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Türkiye'nin gündemine oturan vurgun haberi sonrası Ocakçı çiftinin yaşamı mercek altına alındı. Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı'ya 2 lüks araç hediye ettiği video kısa sürede gündem oldu.

Videonun açılışında Ocakçı'nın "Seçil hanıma güzel bir sürpriz hazırlıyorum, umarım beğenecek. Hep görürdü videolarda falan... Ben de dedim ki bu sefer farklı bir şey olsun, canlı canlı yaşayalım" ifadeleri yer alıyor. Holding bahçesinde kocaman kutulara yerleştirilen otomobilleri gören eşi, büyük bir sevinçle Sedat Ocakçı'ya sarılıyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, saklandıkları ikamette kıskıvrak yakalanarak İzmir'e getirilmişlerdi. Ocakçı çiftiyle birlikte toplam 27 şüpheli tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" demişti. Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti.

Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış
Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış
Sedat Ocakçı eşine yaptığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse: Bu parayı verenler alırken iyiydi daha da kazanalım diyip doyumsuz olunca işler tersine dönünce mağdur edebiyatı yaparsınız hepiniz hakediyorsunuz böyle durumlara düşmeye 193 4 Yanıtla
  • Mustafa SAK: Aşkııımmmm inanmıyorummm :)))))))))) bunlar şimdi yalan mı oldu :((((( :))))) 12 0 Yanıtla

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Son Dakika 3.Sayfa Sedat Ocakçı eşine yaptığı lüks araçların şovunu böyle yapmış - Son Dakika


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