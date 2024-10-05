Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya\'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

3.Sayfa

Nasrallah\'ın naaşına ne oldu? Hizbullah\'tan ses var

Fernas Madencilik\'te neler oluyor? AK Partili Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı

Türkiye dün sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bir kadına sokak ortasında yapılan tacizin görüntüsünü konuşurken akşam saatlerinde de Semih Çelik isimli kişinin 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip Edirnekapı surlarından atması ile sarsıldı.

5 KEZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

2 genç kızı vahşice katlede Semih Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

KIZININ KOPMUŞ BAŞINI YOLDA GÖRDÜ

Kızının kopmuş başını yolda gören annenin "İkbal, İkbal, Beni yaktın... Allah'ım, yavrum ne yaptılar sana? Canım kızım..." şeklindeki feryatları ise adeta yürekleri dağladı.

BAKAN YERLİKAYA SESSİZ

Söz konusu olay infial yaratırken, gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olayla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Türkiye'nin dehşete kapıldığı saatlerde Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan 'Teknofest' paylaşımı tepki çekti.

UYUŞTURUCU OPERASYONUNU PAYLAŞTI AMA...

Bakan Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde de yapılan uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın bu gönderisinin altına da "Kafayı çekip kadın taciz edenleri, öldürenleri de tekrar bırakmamak üzere almanızı bekleriz", "Sayın bakan güzel ülkemizde dün 2 tane yavrumuzun kafasını kestiler. Niye açıklama yapma gereği duymuyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.