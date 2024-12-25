Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek - Son Dakika
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Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek

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Türkiye'nin gündemini sarsan iki dava yarın görülecek. Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti ve Tekirdağ'da Sıla bebek davalarına devam edilecek. Narin'in öldürülmesine ilişkin dört tutuklu sanık hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası talep ediliyor. Sıla bebek davasında ise anne ve komşunun yanı sıra suça sürüklenen çocuklar için de çeşitli hapis cezaları isteniyor.

25.12.2024 18:37
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Türkiye'nin gündemine oturan iki cinayet davası yarın görülecek. Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davası, Tekirdağ'da ise Sıla bebek davasına devam edilecek.

Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Davada ikinci duruşma yarın yapılacak. Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunduğu davada, 4 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek

SILA BEBEK DAVASI

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde komşu çocukları tarafından şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, anne Bakiye Yeniçeri'nin toplam 67 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Komşu Kani A. için 28 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Bakiye'nin sevgilisi Sanlı Ö. ise, "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmak isteniyor. Suça sürüklenen çocuklardan G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl hapis cezası isteniyor. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın duruşması yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak.

Türkiye\'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'nin gündemine oturan iki dava yarın görülecek - Son Dakika

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