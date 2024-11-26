Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu

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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), olağanüstü genel kurul toplantısıyla yeni döneme adım attı. Genel Merkez'de düzenlenen seçimlerde, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Fatih Sinav, TOFD'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi

TOFD'nin yeni dönemdeki genel başkanı, yapılan oylama sonucunda Fatih Sinav oldu. Sinav, 2021 yılından bu yana TOFD'de Genel Müdür ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Başkanlık konuşmasında Sinav, derneğin 25 yılı aşkın süredir omurilik felçlileri başta olmak üzere tüm engelli gruplarının haklarını savunduğunu vurguladı.

Ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan toplumsal farkındalığa kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek, engelleri kaldırıyor ve hayata katılımın önündeki tüm bariyerleri yıkıyoruz. Yeni dönemde de bu değerli mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yeni Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

Genel kurul sonrası TOFD'nin yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Başkanı: Fatih Sinav

Genel Başkan Yardımcısı: Tuğçe Curca

Genel Sekreter: Hülya Dinçel

Sayman: Zeki Dokgöz

Asil Üyeler: Onur Akar, Leyla Gökalp Koca, Mehmet Kavun

Denetleme Kurulu Üyeleri de Belirlendi

Denetleme Kurulu Başkanı olarak Sevgi Gemici seçilirken, asil üyeler olarak Abdullah Akbaş ve Niyazi Aslan görevlendirildi.

TOFD'nin yeni yönetimi, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak ve haklarını savunmak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.