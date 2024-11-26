Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği\'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) genel kurul toplantısı sonucunda yeni genel başkanını belirledi. Yapılan seçim sonucunda Fatih Sinav, TOFD'nin yeni genel başkanı oldu. Sinav, 2021 yılından bu yana TOFD'de Genel Müdür ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yeni dönemde de engelli bireylerin haklarını savunmayı ve toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri de belirlendi.

26.11.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), olağanüstü genel kurul toplantısıyla yeni döneme adım attı. Genel Merkez'de düzenlenen seçimlerde, genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Fatih Sinav, TOFD'nin Yeni Genel Başkanı Seçildi

TOFD'nin yeni dönemdeki genel başkanı, yapılan oylama sonucunda Fatih Sinav oldu. Sinav, 2021 yılından bu yana TOFD'de Genel Müdür ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Başkanlık konuşmasında Sinav, derneğin 25 yılı aşkın süredir omurilik felçlileri başta olmak üzere tüm engelli gruplarının haklarını savunduğunu vurguladı.

Ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan toplumsal farkındalığa kadar her alanda eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gönüllülerimiz ve destekçilerimizle el ele vererek, engelleri kaldırıyor ve hayata katılımın önündeki tüm bariyerleri yıkıyoruz. Yeni dönemde de bu değerli mücadelemizi daha büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz."

Yeni Yönetim Kurulu ve Görev Dağılımı

Genel kurul sonrası TOFD'nin yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Başkanı: Fatih Sinav

Genel Başkan Yardımcısı: Tuğçe Curca

Genel Sekreter: Hülya Dinçel

Sayman: Zeki Dokgöz

Asil Üyeler: Onur Akar, Leyla Gökalp Koca, Mehmet Kavun

Denetleme Kurulu Üyeleri de Belirlendi

Denetleme Kurulu Başkanı olarak Sevgi Gemici seçilirken, asil üyeler olarak Abdullah Akbaş ve Niyazi Aslan görevlendirildi.

TOFD'nin yeni yönetimi, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımını sağlamak ve haklarını savunmak için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin Yeni Başkanı Fatih Sinav oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.