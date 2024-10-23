TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme - Son Dakika
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TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

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TUSAŞ'ta yapılan hain terör saldırısının ardından RTÜK ''TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir'' açıklamasıyla yayın yasağı getirdi. Yayın yasağı ile birlikte sosyal medyada erişim sorunu yaşanmaya başladı.

23.10.2024 18:48  Güncelleme: 18:59
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TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TUSAŞ'a terör saldırısı) 5 şehidimiz, 22 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi. Menfur saldırı sonrası RTÜK'ten yapılan açıklamayla saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

YASAĞA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına yayın yasağı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "TUSAŞ terör saldırısı için verilen yayın yasağı sonrasında medyamızda yer alan görüntülerin tamamının kaldırılması, yeniden kullanılmaması gerekmektedir. Yasak kapsamında terör saldırısı hakkında hiçbir yayın yapılmamalıdır." ifadesini kullandı. Şahin, yasağa uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ERİŞİM SORUNU

Yayın yasağının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanmaya başladı. Kullanıcılar internette yavaşlama olduğunu, X ve Instagram hesaplarına girmekte güçlük çektiğini belirtti.

TUSAŞ\'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Harun Çelik:
    Ekepe ivedi koduyla istifa etmeli ekonomi sağlık eğitim güvenlik sınırlar gıda sektörü resmen çökmüş durumda gün yokki olaysız sansasyon suz geçsin böyle ülke yönetmeye ne var bana yetki verilsin daha iyi yönetmezsem ÖTENAZİMİ kendim veririm yukarıda Allah şahit olsun 241 261 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İstedikleri kıvama getirmişler ülkeyi. Tek tuşla sosyal medya yok oluyor. Artık kukla olmuş ulusal kanal habercilerinden hükümetin istediği kadar bilgi edinebilicek. Ellerinize sağlık %50, paşa paşa yaşayın bakalım :) 210 183 Yanıtla
  • Pinokyo:
    Türk milleti olarak bizde sizi yasaklayacağız az kaldı..! 204 154 Yanıtla
  • McA !:
    Şu akp v mhp bu ülke için kesinlikle 2 bela 131 146 Yanıtla
  • ichten ichten:
    fetöye gizli yas tutmak için bunu kendileri yaptırmıştır 85 148 Yanıtla
  • Fatih COŞKUN:
    Biz Çalışacak Elaman Bulamıyoruz Adamlar bombacı Buluyor ne vaat ediyorlar bunlara acaba.? 203 23 Yanıtla
  • Sehem Karabat:
    Ders videosu izliyordum gitti güzelim video 71 109 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Millet snardan rahat geciyor gelen gelir daha 116 23 Yanıtla
  • murat atmaca:
    bu olay tamamen gövde gosterisiydi,,terör bitti diyecekti ya apo ,, bitmez arkadaş 103 19 Yanıtla
  • Cemil Doğan:
    gücünüz vatandaşa yetiyor ya ceza ya gözaltı 83 31 Yanıtla
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