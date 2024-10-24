TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor - Son Dakika
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TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

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TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Teröristlerin saldırıda kullandıkları silahlar ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasıyla olayın arkasında PKK terör örgütünün olduğu kesin gibi...

24.10.2024 09:56  Güncelleme: 10:06
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Milli savunma sanayiinin kalbi olarak nitelendirilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine dün saat 15.25 sıralarında 06 JMT 07 plakalı araçla gelen biri kadın 2 terörist, araçta biraz bekledikten sonra saldırıya geçti. Ağır silahlarla araçtan inen teröristler, o sırada TUSAŞ ana nizamiyeden çıkanları yaylım ateşine tuttu.

TERÖRİSTLERDEN 1'İ KENDİNİ PATLATTI

Güvenlik noktalarını da ateş altına alan teröristler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma yaşandı. Nizamiyeyi geçerek içeriye giren teröristlerden kadın olanı el bombası atarak kendini patlattı. Diğer terörist ise ağır silah ve el bombasıyla yerleşkenin içine kadar girdi. Saldırının hemen ardından tesislerdeki personel sığınağa alındı. Bölgeye Jandarma ile Polis Özel Harekât ekipleri sevk edildi. Yerleşkeye girerek sivillere saldıran ikinci terörist ise bir süre yaşanan çatışmanın ardından öldürüldü. Teröristlerin saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı planladığı kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA PKK'YI İŞARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerikaya gece saatlerinde yaralıları ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "5 şehidimiz, 2'si ağır 19 yaralımız var. 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi. Kimlik tespit çalışmalarımız devam ediyor. Saldırı şekli, görüntülerin incelemesine baktığımızda ilk değerlendirmemiz teröristlerin PKK'lı olduğu yönünde" dedi.

SAVUNMANIN OMURGASI

1973 yılında kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkânlarla geliştirdiği hava platformlarıyla Türk savunma sanayiinin omurgasını oluşturuyor. 5. Nesil Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Taarruz Helikopteri T129 ATAK, Genel Maksat Helikopteri GÖKBEY ve insansız hava araçları ANKA ile AKSUNGUR, TUSAŞ'ın bünyesinde geliştiriliyor. 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6 bin 500'ü aşkın mühendis ve yaklaşık 16 bin çalışanı var. Türkiye'nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ, havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel oyuncular arasında. Ayrıca, 'Defense News Top 100'deki en güçlü savunma sanayi şirketleri arasında 50. sırada yer alıyor.

"YARALILARDAN 7'Sİ ÖZEL HAREKAT"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren yaralılardan 7 arkadaşımız özel harekattan. Onlar da ailelerine kavuşacaklar inanıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel" dedi.

"BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, "Yaralılarımızdan 3'ünü taburcu ettik. 1'inin durumu ağır, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastane önünde açıklama yapan Kurtulmuş, "Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığının altını, üstünü çizmemiz lazım. Millet olarak bundan sonra fevkalade bir dikkatle bundan sonraki süreci takip etmemiz gerektiği, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının şifrelerini de çözerek yolumuza devam etmemiz lazım" dedi.

ŞEHİTLERİN KİMLERİ AÇIKLANDI

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanların kimlikleri açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda TUSAŞ'ta görevli makine mühendisi Zahide Güçlü, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Cambaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit olduğu belirtildi.

EŞİNİN GÖNDERDİĞİ ÇİÇEĞİ ALMAMA GİDERKEN ŞEHİT OLDU

Şehit mühendis Zahide Güçlü'nün (37) bugün doğum günü olduğu ve eşinin kendisine çiçek gönderdiği öğrenildi. Güçlü'nün çiçeği almak için nizamiyeye giderken terör saldırısının ortasında kaldığı belirtildi. Olayda yaralanan Güçlü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ saldırısında kullanılan silahlar tek bir örgütü işaret ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Murat Taydas:
    nasıl iki tane varoş çapulcu adi o.c. 7 tane özel harekatcimizi yaralayabiliyor??? biri bunu bana aciklasin!!! rastgele torpille yapılan islerin sonucu... 137 12 Yanıtla
  • Mert ali:
    herşey dümen bu ülkede ..Bahçelinin açıklamasından sonra saldırı geliyor anında .. Yaratılmak istenen algı şu bu açıklama ülkede iyi şeylerin olmasının yolunu açacak ama terörün bitmesini istemeyen güçler var . Terörist Öcalan salınırsa terör bitecek ,,Hay sizin üç kuruşluk senaryonuzu sevsinler .Hersey bebek katilini salmak için 77 13 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    güvenlik zafiyeti kesinlikle var hem de yüzde yüz tek bir nizamiye var ana giriş buda kaçınılmaz felaket ahkam kesmesinler burayı iyi bilirim 81 1 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Bu ABD ve Israil Kaynakli PKK icindeki farkli bir gurubun saldirisi gibi geliyor. TUSAŞ a saldırı kimin ekmeğine yağ sürer yada göz dağı Vermesinin işine yarar… Sonuçta İnsansız Hava araçları konusundaki gelişimler ABD ve İtraili Rahatsız ediyor. 68 4 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    sadece iki terörist ve 7 özel harekat yaralı?? 46 7 Yanıtla
  • Muhammed Nayir:
    benim anlamadığım hem savunmanın omurgası diyolar hemde adamlar ellerini kollarını sallayarak içeri giriyor . bizim burada tekstil fabrikasına girmek daha zor. 44 2 Yanıtla
  • M G:
    Ya şunu anlamıyorum bunlar oraya elini kolu sallayarak nasıl giriyorlar . Ülkemizin çok önemli bir kuruluşuna bu şekilde girilmesinde içeriden yardım olmadan girilmesi zor. Normal bir avm giderken bile otoparka girerken aracın bağajı açılıyor içeri girerken x ray dan geçiyorsun ki cebindeki anahtarı bile çıkartıyorsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin Yakınlarına Baş Sağlığı diliyorum. Yaralı olanlara Allah acil şifalar versin inşallah Geçmiş olsun TÜRKİYEM 41 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Liyakatsizliğin sonucu bunlar maalesef... 37 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    başka kim olacakki pkk sevecenleri mutludur şimdi adiler 23 3 Yanıtla
  • Adil Çelik:
    Allahım şehitlerimizin mekanı cennet olsun yaralı olanlar şifalar versin inşallah Allahım bu zalimlerin bu hayınları belasını versin 25 0 Yanıtla
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