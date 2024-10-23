TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli - Son Dakika
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3.Sayfa

TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Temelli, "Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidardır." diyerek hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

23.10.2024 17:21
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Canlı bomba ile gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından bölgede çatışma çıktı.

TUSAŞ SALDIRISINA İLİŞKİN DEM PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şehit ve yaralıların olduğunu belirtti. Hain saldırıya ilişkin DEM Parti'den de ilk açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de yaptığı açıklamada saldırının zamanlamasının manidar olduğunu belirtti.

TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli
DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli

TEMELLİ: SADECE BU OLAY KAPSAMINDA BAKMAMAK LAZIM

Temelli şunları söyledi: "Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaya sadece bu olay kapsamında bakmamak lazım. Bu ülkede son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir bu savaş, bu şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz.

"ZAMANLAMASI MANİDAR, HER TARAFINDAN PROVOKASYON"

Zamanlaması manidardır. Provokasyon her tarafından belli olmaktadır. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı ısrarla, inatla, halkın, toplumun beklentisine, barış içinde bir arada yaşama beklentisine yanıt vermek zorundayız. Geç kaldığımız her adım bu yitip giden canlara neden olmaktadır. Bu olayı bir kez daha kınıyorum."

TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti\'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli

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Son Dakika 3.Sayfa TUSAŞ tesisine saldırıya DEM Parti'den ilk açıklama: Provokasyon olduğu belli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ensari Alp:
    Birlik ve beraberliğimizi kim bozmak istiyorsa iki yakası bir araya gelmesin 205 4 Yanıtla
  • Behzat:
    çıkın adam gibi kinayin. 98 14 Yanıtla
  • Fatma Erkoca:
    bahçeli kına yak bir taraflarına 36 46 Yanıtla
  • Selimcan Eren:
    mina yakarsınız MHP dem 25 36 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Pkk sadece ülkeye karşı değil Dem e karşı da saldırı yapıyor 45 10 Yanıtla
  • Recep Tayyip Erdoğan:
    Devlet bey yaptırmıştır saldırıyı. Tayyip bey de olabilir bilemedim. Onlar için ölenlerin değeri yok. 13 25 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Kime neye hangi kuruma inanacaksın ülke o duruma geldi. Bunun arkasında da bence bir sürü sebep vardır belki dünkü olaydan sonra halkın tepkisi ölçüldü böyle bir seneryo yazıldı ve tatbik edilmişte ihtimaller arasında 26 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Zaten siz busunuz !! Ülkede baris degil , toprak istiyorsunuz 14 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Oynayın Bakalım 13 7 Yanıtla
  • Crixus :
    Dinime kufreden musluman olsa.. 3 0 Yanıtla
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