Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama: Biz de haklıyız, kazanacağız - Son Dakika
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Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama: Biz de haklıyız, kazanacağız

Tutuklanan Ahmet Özer\'den açıklama: Biz de haklıyız, kazanacağız

Tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özer açıklamasında, ''Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız'' ifadelerini kullandı.

03.12.2024 21:28
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İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutuklanmasının ardından ilk kez açıklama yapan Özer, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti tutanları selamladığını söyledi.

"BİZ HAKILIYIZ, KAZANACAĞIZ"

Açıklamasında, "Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevine konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum" diyen Özer, "Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanında "Demokrasi Nöbeti" tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Özer ayrıca "Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim günü sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti.

Özer mahkemece tutuklanmış ve Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan Ahmet Özer'den açıklama: Biz de haklıyız, kazanacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Sen tamamen Herşeyi Kaybettin 16 9 Yanıtla
  • oktay sayar:
    neren doğru ki 13 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    BUNLARDA UTANMA ARLANMADA YOK HER ŞEY APAÇIK ORTADA İKEN DAHA HALA SEÇMENİ POLİTİZE ETMENİN PEŞİNDE 11 4 Yanıtla
  • Didyma:
    Tilkiyi kümese bekçi yapmışlar. 'Ne kadar maaş istersin' diye sormuşlar. Gülmekten cevap verememiş. 10 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    bindiğiniz dalı kesmek gibi bir durum sizin ki cumhuriyet ülkesi Türkiye burası kargaşa halkı sürükleyeceginize ülke için siyaset yapın ırkçılık yapmayın haram kılmıştır cumhurbaşkanı bile kürt oldu zamanında eskiden böyle bir şey yoktu ülkede her parti içinde kürt var en üst makamlarda 5 2 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Siz kim pkk mı ?? 6 1 Yanıtla
  • Önder null:
    fetoscular ya 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHP Belediye başkanı Kandil den Atanırsa Sonuç Böyle olur 3 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    hala haklıyım diyor! 1 0 Yanıtla
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