Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi

Batu Gun:

ya adami terorist diye iceri atip kayyum atayip sonra apo ciksin meclise gelsin demiyor musunuz. haberler.com like/dislike sansurunu kaldirin da muhaliflerden (ben mesela) yorumlara halk ne tepki veriyor herkes gorsun. isiniz gucunuz patronlariniz gibi yalan dolan