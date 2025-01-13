Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi - Son Dakika
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Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi

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Diyarbakır'da 26 Kasım'da gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın tahliye olduğu bildirildi.

13.01.2025 21:48  Güncelleme: 22:20
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Diyarbakır'da 26 Kasım'da 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın tahliye edildiği bildirildi.

30 Kasım'dan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunan Dündar'la ilgili gelişme Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dündar'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "15 PKK/KCK terör örgütü şüphelisinden 14'ü yakalanarak gözaltına alınmış olup; 9 şüphelinin tutuklandığı, 4'ü mevcut delil, 1'i sağlık durumu nedeniyle 5 şüphelinin adli kontrol altına alındığı, 1 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığını" duyurmuştu.

Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi

Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tutuklanan DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Serkan Yalçın:
    zilke zike bırakacaksınız çünkü haksız yere Kayyum atanıyor 56 95 Yanıtla
    Şefik Bugur:
    herbiji herhebi ???? 0 1
  • Ferhat Akbulak:
    adalet yerini bulacak 28 51 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    suç uyduramayınca meeecbur tahliye ee adama neden görevini teslim etmiyorsunuz 36 14 Yanıtla
  • Apple User:
    devlet geri vites yapmaz yapıyorsa seçmen yapmaz meclisi bebek katilini meclise getirilirse Ak partili bir Kürt olarak bir daha bu iktidara oy vermem, 18 17 Yanıtla
  • Batu Gun:
    ya adami terorist diye iceri atip kayyum atayip sonra apo ciksin meclise gelsin demiyor musunuz. haberler.com like/dislike sansurunu kaldirin da muhaliflerden (ben mesela) yorumlara halk ne tepki veriyor herkes gorsun. isiniz gucunuz patronlariniz gibi yalan dolan 18 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Suçu Ne? yarında Keremcem durmaz çıkacak 14 2 Yanıtla
    Ali :
    Cikti bile Köroglu cikti bile Disarida cirit atiyor. 0 0
  • k K:
    Tutuklayıp bırakmanız Hakkın hukukun içine yaptığınızın açıkça kanıtıdır. 10 2 Yanıtla
  • Cenk:
    İktidar tek parti iktidarı... Maalesef bu millet sarı öküzü verdiği gün iş işten geçmişti. Bu gün bu durumdan mutlu olan iktidar seviciler sıra sizede gelecek. Ogün ağlamak yok ama.... 8 4 Yanıtla
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