Tutuklanan işçinin 15 yaşındaki oğlundan Salim Güran'a: Daha ölmemiş
Narin cinayetinin bir numaralı zanlısı amca Salim Güran'ın yanında çalışan işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan Atasoy önceki gece "cinayete iştirakten" tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet'in amcanın telefonundaki silinen bir aplikasyonu geri getirmesiyle Atasoy ile çok önemli bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Görüşmede Salim Güran, Ramazan'a, "O köşede bir şeyin düşmüş, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş..." diyor. Ramazan da "Henüz bende değil, tamam daha ölmemiş" diye cevap veriyor.
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16.09.2024 01:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Tutuklanan işçinin 15 yaşındaki oğlundan Salim Güran'a: Daha ölmemiş - Son Dakika
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