Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer\'den cezaevinden mesaj

3.Sayfa

Tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevinden mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Özer, "Hiç merak etmeyin, bugünler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak" dedi.

Mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün sonra gözaltına alındığını hatırlatan Ahmet Özer, "Cumhuriyetmizin 2. yüzyılına girdiğimiz ilk gün ne yazık ki bana, Esenyurt belediyemize ve doğal olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir operasyonla karşılaştık. Benim üzerimden yapılan ve bir halkanın parçası olarak gördüğüm bu operasyon temelsiz ve asılsız iddialara dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE ÖNEMLİ VE BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK"

Özer, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu vatana bir kamu görevlisi olarak, bir öğretim görevlisi olarak yıllarca hizmet ettim. Çok sayıda talebe yetiştirdim. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin müreffeh ve demokratik bir ülke olması için çaba harcadım. Harcamaya da devam edeceğim.

Bugün de Belediye Başkanı olarak belki de Türkiye'nin sorunları en büyük ilçesinin Belediye Başkanıyım. Esenyurt halkımızın sorunlarını çözen önemli ve büyük projelere kısa bir sürede imza attık. Yedi aylık çalışma tempomuzu, Esenyurt'a neler kattığımızı, halkçı, adil ve yatırımcı çalışmalarımızı yakında sizlerle paylaşacağız."

"BEN CUMHURİYETİN AKADEMİSYENİYİM"

"Hayatımın hiçbir döneminde terör faaliyetleri ya da bunlarla ilişkilendirilebilecek organizasyonlarla ilgim olmadı. Ben Cumhuriyetin akademisyeniyim. Kürt Sorunu'na dair ise her zaman görüşlerim ve çözüm önerilerim oldu bunları da gizli saklı değil, kitaplarla makalelerle kamuoyu ile paylaştım."

"İFTİRALARININ HESABINI VERECEKLER"

"Benim cezaevine haksızca konulmamın ardından kendilerine gazeteci, araştırmacı, iletişimci vb. diyenlerin arkamdan uydurduğu iftiraları görüyorum. Bu ucuz yalanların hesabını hukuk önünde soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Mertlik önemlidir. İtibar cellatlığına soyunanlar, aşağılıkça açıklamalarda bulunanlar gördüğünüz gibi ben cezaevindeyken meydana çıkıyor. Çünkü mertlik ve insanlık bunların kapısından geçmemiştir. Ailelerinden bu terbiyeyi almamışlardır. O yüzden iftiralarının hesabını verecekler.

Son olarak, Esenyurt halkına onları çok özlediğimi ve tekrar eski günlerimize dönmek için heyecanlı olduğumu belirtmek isterim. Hiç merak etmeyin, bugünler geçecek. Hak, hukuk ve adalet kazanacak!"