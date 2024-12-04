Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu - Son Dakika
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Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu

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Tuzla'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan çocuğu yere fırlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahıs hakkında karar verildi. Mahkeme, sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi.

04.12.2024 09:56  Güncelleme: 10:06
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Tuzla'da bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 7 yaşındaki B.E.A. arkadaşları ile oyun oynarken, çocukların gürültüsünden rahatsız olan A.K. tarafından yere vurulmuştu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklanan şahıs, sonrasında serbest bırakılmış, tepkilerin ardından yeniden tutuklanmıştı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre sadece 12 gün cezaevinde kalan ve hakim karşısına çıkan caninin cezası belli oldu. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur çocuğun kendini savunamayacak durumda olduğunu, sanığın eylemini şiddetli ve canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti. Ancak çocuğun küfrettiğini kabul ettiğini ve sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek cezasında indirim istendi. Bakanlık avukatı ise sanığın eyleminin "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek görevsizlik kararı verilmesini istedi.

MAHKEMEDEN "SUÇ İŞLEMEZ" ERTELEMESİ VE TAHLİYESİ

Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.

Tuzla\'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • deniz Türk:
    Bu canavarın minimum 2 yıl kapalıda ceza yatması lazım. Bu nasıl adalet! 20 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Gördünmü şimdi A. Anı 11 1 Yanıtla
  • fuat yesir:
    ne olacak şimdi o çocuğun hakkı bu mu yani ceza gülermisin aglarmisin 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin:
    Ben bir adamı arabada 400 metre bir otobüs durağından diğer otobüs durağına götürdüm ve hiç bir tartışma yaşanmadı 4 yıl ceza yedim. 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bir daha yap bakalım yiyorsa 4 1 Yanıtla
  • selman çakır:
    anne çocuğuna terlik fırlatır silah sayıp ceza verirler bu caniye 1 yıl oda ertelenir ödül olmuş ceza değil 4 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Çocuk küfrettiğini kabulmü etmiş?Yedi yaşındaki çocuk küfretse ne olur?O çocuğu ciddiye alan adamın akıl sağlığı yerinde olmadığı kesin.O yüzden beraat etmiştir... 1 0 Yanıtla
  • Zafer Aşık:
    Tepkileri. ardı dan tekrar tutuklanan şahıs.. ifadesi tek bana mı garip geliyor. Tepki olmasa, arkası olmasa, ne bileyim sosyal.medya olmasa haklının değil güçlünün yanında olunacak ha... Adalet.ve Kalkınmanın olmadığı ülkem. 2 otoyol 2 kopru yaptın ovünüyorsun. Sanki cebinden yaptın. Gerisini koy verdin... 1 0 Yanıtla
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