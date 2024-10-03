Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı

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Tuzla'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polisi yaralayan şahıs etkisiz hale getirildi. Şahsın operasyon yapılan çetenin lideri olduğu öğrenildi.

03.10.2024 22:11  Güncelleme: 22:33
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İstanbul'da polis ekipleri bir villaya operasyon düzenledi. Operasyonda villa içindeki şüphelilerle ekipler arasında çatışma çıktı.

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan E.E., F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru yaralanırken, polise ateş açan E.E. isimli şahıs etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar F.İ. ve Ç.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen E.E. ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

ŞAHISLARIN BİRÇOK SUÇTAN KAYITLARI MEVCUT

Yapılan GBT kayıtlarında ölen E.E. isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere toplamda 10 ayrı suçtan, F.İ. dolandırıcılık ve G.Ç. isimli şahısın ise SKM suçundan sabıkası ve atanmaları olduğu tespit edildi. Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanılan saldırıya yönelik 'X' üzerinden açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun" dedi.

Tuzla\'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • TC Umut Şentürk:
    Yaralanan polisimize gecmis olsun diliyoruz.insallah odullendirilir. 136 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne kadar da çete varmis ya topla topla bitmiyor 102 5 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    silahla karşılık veriyorsa. vur o polise tak kamarayi karşılık verdiği görünsün. sonra gerekeni yapsın polisin aldığı egitimide eksik ler mi var tekrar al eğitime. boş duran eğtim merkezleri. var kactanesi boş gerekli bölümde uzmanlastir 77 9 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Merak ediyorum bu suc cetesinin hukumetle baglantisi neydi ki polislerimiz sehit olmadan once bunlara hicbir sey yapilmadi, sonrasinda tak diye bulundu? 26 29 Yanıtla
  • harun 8071:
    inşallah vuran polise soruşturma açmazlar. burası tr. 44 7 Yanıtla
  • Turhallı:
    Geceyi rahat geçirtmeyin puşta 49 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    yaşaşın yüce Türk Milleti.. geçmiş olsun, polis imize.. 42 3 Yanıtla
  • ahmet demir:
    aferimmm canlı yakalamak yokkll 35 1 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Yaralanan polisimize geçmiş olsun. 35 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Biti kanlanan çete olmuş MK 23 0 Yanıtla
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