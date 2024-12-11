tv100 canlı yayınında gergin anlar! Soli Özel\'le tartışan İlber Ortaylı yayını terk etti

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tv100'ün ilgiyle izlenen programı Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı programının bu akşamki canlı yayın konuğu Soli Özel olmuştu. 'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel'in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz' demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

"HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VARDIR"

Tepki veren İlber hoca, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun " diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına İlber Hoca olmadan devam etti.

KAYNAK: TV100