Pennsylvania'da Hemşire Üç Hastayı Öldürdüğünü Kabul Etti

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Pennsylvania'da hemşire olan Heather Pressdee, yüksek doz vererek üç hastayı öldürdüğünü ve 19 hastayı öldürmeye teşebbüs ettiğini kabul etti.

Pressdee, ilk olarak geçen yıl Mayıs ayında Chicora'daki Quality Life Services'te iki hastanın ölümü ve bir diğerinin yaralanmasıyla ilgili olarak suçlanmıştı. Soruşturmalar ilerledikçe, çalıştığı diğer tesislerde 19 hastayı daha öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı ve ek suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Davanın detayları, Pressdee'nin 2020'den 2023'e kadar hem diyabetik hem de diyabetik olmayan hastalara tehlikeli derecede yüksek dozlarda insülin verdiğini gösterdi. Bu hafta, üç cinayetten dolayı üç ardışık ömür boyu hapis cezası aldı ve 760 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı, bu da bir daha hiçbir hastaya zarar veremeyeceğini garanti altına aldı.

Pressdee'nin zihniyetine dair rahatsız edici bilgiler, öldürme arzusunu dile getirdiği metin mesajlarını içeren muhtemel bir sebep beyanından geldi. Bu mesajlar, hastalarıyla ilgili frustrasyonlarını ve uyanık kalmaya devam eden bir hastayı nasıl sedye altına aldığını tartışıyordu.

Pressdee'nin eylemlerinin sonuçları derin oldu. Kurbanların birkaç ailesi, sevdiklerinin maruz kaldığı kötü muamele ve ihmal nedeniyle haksız ölüm davaları açtı. Özellikle savunmasız bir hasta olan Nicholas Cymbol'un ailesi tarafından açılan dikkate değer bir dava, Pressdee'nin ciddi kötü muamelesini iddia etti.

Pennsylvania Başsavcısı Michelle Henry, verilen cezanın ölenleri geri getirmeyeceğini ancak daha fazla trajedinin önüne geçeceğini vurguladı. Ayrıca, bu dava, hasta güvenliği ve bakım tesislerinin denetimi üzerine kritik bir tartışma başlattı ve sağlık çalışanlarının daha iyi denetlenmesi ve daha sıkı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Beş mağdur ailesini temsil eden avukat Robert N. Peirce, cezai davanın çözülmesinin bu trajik olaylardan etkilenen ailelere biraz olsun rahatlama sağlayabileceğini belirtti.

Bu üzücü olay, sağlık ortamlarında en savunmasız bireyleri korumak için sıkı güvenlik önlemlerinin gerekliliğini vurguluyor. Topluluk ve endüstri bu olayları yansıtırken, güven ihlallerinin tekrarlanmamasını sağlama konusunda yenilenmiş bir taahhüt var.