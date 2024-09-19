Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum - Son Dakika
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Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

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Uçakta hosteslerle kavga ederek olay çıkaran ve kara listeye alınan Dilan Çıtak Tatlıses, gözyaşları içinde kendisini savundu. Yaptıklarının arkasında olduğunu söyleyen Tatlıses, ''Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim. Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim?'' dedi.

19.09.2024 08:55
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Son günlerde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün THY'nin Bodrum- İstanbul seferinde hostesle kavga etti. Kurum tarafından kara listeye alınan Tatlıses, yayınladığı videoda ağlayarak kendisini savundu.

ÖNCE HOSTES SONRA POLİSLE TARTIŞTI

Tatlıses, kalkış ve iniş esnasında miyavlayan kedisini sakinleştirmek için kutusundan çıkartıp kucağına alınan hostesler tarafından uyarıldı. İkili arasındaki gerginlik kısa sürede büyüyünce Tatlıses, hakaret ve tehditler savurarak hostese saldırdı. İniş sonrası hostesin şikayeti üzerine Dilan Çıtak hakkında işlem başlatıldı. Öfkesi dinmeyen Tatlıses, bu sefer de işlem yapan polis memuruna hakaret ederek "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

AĞLAYA AĞLAYA KENDİSİNİ SAVUNDU

Yaşananların ardından ağlayarak kendisini savunduğu bir canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses şunları söyledi: Hiçbir kediye böyle bir şey yapamazsınız. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim. Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornomda çıkmadı. Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya! Kedime yapıldığı için ve şu an ön planda olduğum için mi bu karalama kampanyası içindeyim? Bundan sonra tüm hukuki işlemleri başlatıyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Ben su istedim de getirmedi diye kimseye burjuvalık yapmadık. Kendisini savunamayan bir hayvanı zor durumda bırakmak istenilen bir durumda karşı çıktım. Çünkü benim hayvanımın bana ihtiyacı vardı. Kedim bayılmak üzereydi ve ben onu kucağıma almak zorundayım. Bugün olsa bugün yine yaparım."

Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum
Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum

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Son Dakika 3.Sayfa Uçakta olay çıkartan Dilan Çıtak Tatlıses kendisini savurdu: Yaptığımdan asla utanmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Salih Gökçek:
    Utanmıyorum kelimesi genel galiba 122 1 Yanıtla
  • H celik:
    Hadi isine bak unlu unsuz seni 111 2 Yanıtla
  • agrasif laz:
    utanman için insan olman lazim 89 0 Yanıtla
  • UFUK KILIÇ:
    tartışırken ağlamıyor da açıklama yaparken neden ağlıyor mesela ? 87 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Utanma nin ne olduğunu biliyor musun ki utanasin 61 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Mükremin ablaya benzemiyormu ikizimi yoksa 55 0 Yanıtla
  • UFUK KILIÇ:
    Tartışırken ağlamıyor da açıklama yaparken neden ağlıyor ? 44 0 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Baban olmasa böyle yüksekten konuşamazsın, ünlü ünsüz 39 0 Yanıtla
  • Ateş:
    Olmayan duygudan bahsetmiş.Yazık. 34 0 Yanıtla
  • Emk:
    Senin utanmaman kadar normal ne varki 29 0 Yanıtla
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