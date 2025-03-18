Uçurumun kenarına sürüklenen at, feci şekilde telef oldu

Üzerindeki ağır yüklerle birlikte uçurumun kenarına sürüklenen bir at, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak panikleyen hayvan, dengesini kaybederek uçurumdan aşağı yuvarlandı ve feci şekilde telef oldu.
Olay anı, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı, hayvanlara aşırı yük taşıtılmasının ve zor şartlarda çalıştırılmalarının büyük bir sorun olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.
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