Ufacık detay köylüleri ele vermiş: 'Narin'in öldürüldüğünü en başından beri biliyorlardı'

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Aksaray\'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Cinayete ilişkin aralarında aile üyelerinin de bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

NARİN'İN KÖYÜNDE KİMSE KONUŞMAYI KABUL ETMEDİ

DW Türkçe'ye konuşan üst düzey güvenlik görevlisinin anlattıklarına göre, Narin'in kaybolmasının ardından arama çalışması başlatan jandarma ekipleri en başından beri küçük kızın ailesinden şüphelendi. Ekipler, gözaltına alınanlara can güvenliğinin korunacağı garantisi verilerek tanık koruma programını teklif etti. Ancak köyde kimse bu teklifi kabul etmedi.

"EN BAŞINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORLARDI"

Üst düzey görevlisi ayrıca, Narin'in öldürüldüğünün köydeki herkesin en başından bu yana bildiğini söyledi. Güvenlik görevlisi, "Biz Narin'i ararken onlar öldüğünü biliyordu. Aile bunu ısrarla gizledi. Narin'in artık yaşamadığını biz cesede ulaşmadan anladık. Çünkü Narin'in evinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu." dedi.