Uğur Akkuş'tan boşanacak olan Ebru Şallı'dan açıklama

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İş insanı Uğur Akkuş ile eski manken Ebru Şallı evliliklerini noktalama kararı aldı. Kararını, "Her şey para ve maddiyatmış" sözleriyle duyuran Akkuş'a, Şallı'dan ilk kez yanıt geldi.

İş insanı Uğur Akkuş, sosyal medya hesabından boşanma kararı aldığını duyurarak eşi Ebru Şallı için suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"HER ŞEY PARA VE MADDİYATMIŞ"

7 yıldır birlikte olduğu Şallı hakkında Akkuş, "Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış"demişti.

"8 AY ÖNCE VEKALETİMİ AVUKATLARIMA VERDİM"

Şallı ise Akkuş'un açıklamaları sonrasında, "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayısıyla sürecimiz devam ediyordu" diye konuşmuştu.

"HER ŞEY İNSANLAR İÇİN"

Şallı, yaşadıkları boşanma sürecine ilişkin sorulara ilk kez yanıt verdi.

'Aramızda Kalmasın' mikrofonlarına konuşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Herkes evlenebilir, herkes boşanabilir. Her şey insanlar için. O yüzden ben güzel şeyler söylerim. Kötü bir şey söylemem."

"SİNİRLENMİŞTİR, SÖYLEMİŞTİR"

Şallı, Akkuş'un "Her şey para ve maddiyatmış" sözlerine de yanıt vererek, "Bizim aramızda öyle bir şey olamaz. Sinirlenmiştir, söylemiştir, olabilir Uğur bu" dedi.

"MAL VARLIĞI PAYLAŞIMI YOK"

Şallı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dava günü belli olduğu zaman paylaşacağım. Aramızda anlaşmamız var. Aramızda herhangi bir kavga gürültü yok. Ortak bir alımımız olmadığı için mal varlığı paylaşımı yok. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz"