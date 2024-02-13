Ümit Özdağ\'dan Erzincan\'daki maden faciasıyla ilgili açıklama: 6 işçi topraktaki çatlağı görüp \'burada çalışamayız\' demiş

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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması felaketi yaşandı. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Meydana gelen olayda 9 kişinin göçük altında kaldığı açıklandı. Faciaya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak iddialar geldi. Sabah vardiyasındaki işçilerin topraktaki çatlağı gördüğünü öne süren Özdağ, o işçilerin "Burada çalışamayız" diyerek alanı terk ettiğini söyledi.

ÖZDAĞ: 6 İŞÇİ TOPRAKTAKİ ÇATLAĞI GÖRÜP 'BURADA ÇALIŞAMAYIZ' DEMİŞ

Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde: "İliç'te yaşanan felaket göz göre göre olmuş. Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp burada çalışmayız demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş.

Kesinleşmiş 9 kişi göçük altında. Olay vardiya değişim saatinde olmuş. Kırıcılar ve kamyonların olduğu sahada olmuş. 150-200 kişinin bulunabileceği bir saha orası ve henüz tespit edememişler oradaki insan sayısını" dedi.

ÖZDAĞ: 25 HAZİRAN 2022'DE İKTİDARI UYARMIŞTIK

Özdağ, bir başka paylaşımında ise, "Erzincan İliç'te yaşanacak felaket konusunda 25 Haziran 2022'de iktidara uyarmıştık. Maden kısa bir süre için kapandı. Sonra tekrar açıldı. Ve bugün çok büyük bir doğa soykırımı yaşanıyor" dedi.