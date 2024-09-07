Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

Geniş Video İzle

Kara para aklama davasında Engin Polat'ın tahliye olmasıyla ilgili, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum." diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni açıklama geldi. Özdağ, katıldığı canlı yayında, "Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Ne konuştuklarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

07.09.2024 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklamayla suçlanan Engin Polat'ın cezaevinden tahliye edilmesiyle ilgili, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum." çıkışında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı canlı yayında sözlerine açıklık getirdi. Özdağ, "Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Ne konuştuklarını biliyorum." dedi.

ÖZDAĞ'DAN ENGİN POLAT'A: HAPİSHANEDEN NASIL ÇIKTIĞINI BİLİYORUM, YAZAMIYORUM"

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Engin Polat, önceki gün hakim karşısına çıktı. Engin Polat'ın yanı sıra diğer tutuklu sanıklar tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün tahliye edildi. Kararın yankıları sürerken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum." dedi.

Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

"BİR ARKADAŞIM TESADÜFEN İKİ POLİTİKACI ARASINDAKİ KONUŞMAYI DİNLEMİŞ"

Özdağ'ın ne bildiği merak edilirken, katıldığı Sözcü TV yayınında sözlerine açıklık getirdi. İki politikacı arasındaki konuşmada pazarlık yapıldığını iddia eden Özdağ, isim vermedi. Özdağ şunları söyledi: "Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili bir şey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim. Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı.

Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

"PAYLAŞMAM İKİ SİYASETÇİNİN DE İKİ İNKAR ETMESİYLE SONUÇLANACAK"

Ben de 'bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler. Ben de onun için 'nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.

"BİR PAZARLIK OLMUŞ, MİKTAR TELAFFUZ EDİLMİŞ"

Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum.

Ümit Özdağ, Engin Polat\'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş

Zafer Partisi, Dilan Polat, Engin Polat, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Turgut: Boş teneke, işin gücün hizipcilik 48 53 Yanıtla
  • Emin Erol: yazacaksın o zaman konuşma ya açıkla ya da ....... 82 12 Yanıtla
  • Hıdır Acar: Yine boş atiyo 46 33 Yanıtla
  • mustafa sagdic: sayin ozdag bu soylediklerini kundakdaki bebek de biliyor. baklava calan cocugun 10 yilla yargilanip bunlarin tahliye olmasinin isinin icinde is oldugunu bilmeyen yok ki 68 6 Yanıtla
  • Murat: ya bırak Allah aşkına.!! sende gündeme gelmek için film yapma. 47 18 Yanıtla
  • Burak Saruhan: Sende 3.mü oldun şimdi anlamadık açıklarım ama açıklamam 26 12 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Adalette, toplum vicdanını yaralayan ve isyan ettiren bu kararlar; uzun süredir ülkenin içinde bulunduğu karanlığın neticesidir. 26 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Delikanlı olun teğmenler kılıç çıkarmış siz hala Polat davasındasınız! Birseyler dönüyor surekli bir gündem degistirme derdinde birileri 23 7 Yanıtla
  • Oooo: Enerciiyi nereye verdiklerini de yazacaksın ümit bey 25 3 Yanıtla
  • ferhat eser: aklıma baktat çorba reklamı geldi komşi versen çorba parası yok sana ceza :))) 1 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement