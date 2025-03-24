Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı - Son Dakika
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Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Silivri'deki cezaevine sevk edilmesinin ardından aynı yerde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık (İmamoğlu ile). Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi'' paylaşımında bulundu.

24.03.2025 07:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

"İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINA HÜCRE HAZIRLANDI"

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, avukat görüşmesine giderken Ekrem İmamoğlu ve 15 arkadaşının kalacağı hücrelerin hazırlandığını ve kendisiyle avukat kabininde karşılaştığını bildirdi. Özdağ, İmamoğlu ile selamlaştığını ve moralinin iyi olduğunu aktardı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun aynı cezaevine getirildiğini infaz memurlarından öğrendiğini belirtti.

"SELAMLAŞTIK, MORALİ İYİ"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu'nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek."

Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

İMAMOĞLU 5 SUÇTAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

TERÖR SORUŞTURMASINA İTİRAZ EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

HAKİMLİK KARARI

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği hatırlatılan hakimlik kararında, bu aşamada tutuklama tedbirinin gerek bulunmadığı anlaşılarak savcılığın bu yöndeki talebinin reddedildiği kaydedildi.

Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.

Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

Kararda, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı belirtilerek, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Şenol Mirza:
    İt Özdağ yalan söylüyor bir sürü işlem var nerde görüşmüş it dışarı çıkamaz 73 133 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    İT İTE SONUNDA KAVUŞTU BOL BOL BOŞ BOŞ DEDİKODU YAPARLAR ARTIK 67 106 Yanıtla
  • 123123As:
    kantarı bozuk bu terazi elbet heskesi tartacak birgün. sabırla bekleyin 131 36 Yanıtla
  • Sk 06:
    HELAL OLSUN DÜNYA ADAMLARI TAYYİP'İN KİMYASINI BOZAN ADAMLAR ÇEKEMEDİNİZ TÜRKLÜĞÜ TÜM HAİNLERE YOBAZLARA İNAT YAŞASIN TÜRKİYE'M YAŞASIN CUMHURİYET 49 78 Yanıtla
  • or ac:
    önce şu sorulmalıdır, trabzonun köyünden köfteci dükkanı açıp, babasının mütahitliğide bir-iki küçük bina ama yüzlerce daire, iş merkezi, dükkanlar, arsalar, villalar nereden alındı. parayı yiyen onlar, saldıran onlar, yani.. yesinler mi ? 68 47 Yanıtla
  • Abdurrahman Genzileli:
    O düşman ceza hukuku biz khklılara 9 yıldır uygulanıyor. Biraz da siz sürün sefasını. 15 21 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Analarsaraydasihilmişler bu iki yiğidi ayni karede görünce kuduz ite dönmüşler 30 5 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Yargı demeki bagimsizmis troler yoksa Ekrem terörden de tutuklanirdi. 18 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    GELECEĞIN ONURLU ŞEREFLÎ LÎDERLERÎ 18 8 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    koğuş bile değil hücre mi ? 5 12 Yanıtla
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