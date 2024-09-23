İstanbul Ümraniye'de hırsızlık nedeniyle yakalanan bir şüpheli arbede sırasında kadın polisi şehit ederken kanlı saldırının ardından çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın yakalanma anı görüntüleri cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken şahsın suç dosyasının da bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
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23.09.2024 08:52:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı! O anlar kamerada - Son Dakika
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