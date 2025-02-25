Ümraniye'de okul bahçesinde 6 kişiyi ısıran köpeğin sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de okul bahçesinde 6 kişiyi ısıran köpeğin sahibi tutuklandı

Ümraniye\'de okul bahçesinde 6 kişiyi ısıran köpeğin sahibi tutuklandı

Ümraniye'de okul bahçesine giren köpek, 5 öğrenci ve 1 öğretmeni ısırdı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adliyeye sevk edilen köpeğin sahibi A.K. 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

25.02.2025 16:14
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İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre zincirinden kaçan bir köpek okul bahçesine girerek öğrencilere ve bir öğretmene saldırdı.

Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir ortaokulda meydana gelen olayda; okul bahçesine giren sahipli köpek, o sırada bahçede bulunan öğrencilere saldırdı. Kaçan öğrencilerden 5'ini ısıran köpek, kendisini yakalamaya çalışan bir öğretmeni de yaraladı. İhbar üzerine okula sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciler ve öğretmene ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı, sahibi tutuklandı

KÖPEK ZİNCİRİNDEN KURTULDU

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, belediye ekipleri köpeği yakaladı. Polis ekipleri tasmalı köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalarda Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki bir evin önünde bağlı olan köpeğin zincirinden kurtularak kaçtığı tespit edildi. Köpeğin sahibinin ise A.K. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan A.K., 'Hayvanı tehlikeye sokacak şekilde serbest bırakılması' suçundan adliyeye sevk edildi.

Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı, sahibi tutuklandı

"KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ KALABALIKTA HIRÇINLAŞMASI"

Japon Akita cinsi köpeğin sahibi A.K.'nin savcılık ifadesinde, "Japon Akita cinsi köpeği babamın evinin bahçesine yaptırdığım çitle çevrili demir zincirle bağlı halde tutuyordum. Ayrıca bahçemizin de 1,5 metre yükseklikte duvarı vardır. Köpek 2,5 yaşında ve doğduğundan beri bizdedir, bakımını ben üstlenirim. Saldırgan bir cins değildir, daha öncesinde de bir kez çitini aşıp adli vakaya konu olmayan bir ısırma eylemi olmuştu. Çitini yükseltip, bağını kuvvetlendirdim. Bu köpeğin özelliği kalabalıkta hırçınlaşmasıdır. Çoban köpeğidir. Olayın olduğu yer kaçıp giden köpeğin denk geldiği okul önüdür. Çocuklar şirin bulup etrafını çevreleyip sevmek istediğinde kendisini tehlikede hissetmiş olma dürtüsüyle saldırmış olabileceğini düşünüyorum. Oluşan durum için üzgünüm. Köpeğin barınakta kalmasını kalıcı olarak sağlayacağım. Üzgünüm" cümlelerini kullandığı öğrenildi.

Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı, sahibi tutuklandı

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Köpeğin okul bahçesindeki 5 öğrenci ve 1 öğretmene saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul bahçesine giren köpek 6 kişiyi ısırdı, sahibi tutuklandı

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli A.K.'nin 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Güvenlik Kamerası, Ümraniye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de okul bahçesinde 6 kişiyi ısıran köpeğin sahibi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de okul bahçesinde 6 kişiyi ısıran köpeğin sahibi tutuklandı - Son Dakika
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