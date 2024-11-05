İstanbul Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4 katlı binanın 4'üncü katında tüp patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Olay yerinde çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Binada ve çevrede güvenlik önlemleri alındığı, çevre binalara sıçrama riskinin önlenmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde - Son Dakika
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