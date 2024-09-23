Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj - Son Dakika
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Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

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İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı, 2 kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına götürdü.

23.09.2024 13:36
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Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan şüphelinin, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla ateş etmesi sonucu 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz şehit oldu. Çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralanırken yakalanan saldırgan adliyeye sevk edildi. Saldırgana sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilirken, 2 kadın polis tarafından Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına götürüldü.

POLİS MEMURU KARŞILIK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

TÜM MÜDAHALELERERAĞMEN ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

ADLİYEYE SİYAH ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK SEVK EDİLDİ

Öte yandan Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
Ümraniye\'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet\'ten 3 ayrı mesaj

İstanbul, Ümraniye, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj - Son Dakika
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