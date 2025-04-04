Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti - Son Dakika
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3.Sayfa

Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

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Nazilli'de üniversite öğrencisi Büşra Cin'in sır ölümüne ilişkin soruşturma sürerken sevgisi Özcan Korkmaz tutuklandı. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken olayla ilgili genç kızın tutuklanan sevgilisi için ''Hapiste ziyaret edebiliyor muyuz? Böyle yakışıklı bir çocuğun içeride çürüyecek olması üzücü'' şeklinde yorumlar yapıldı.

04.04.2025 09:48
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Bayramın ilk günü Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin'in cansız bedeni bulundu. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın, cinayete kurban gidip gitmediğine dair soruşturma sürerken Cin'in sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı.

KAVGA ETTİKLERİNİ DOĞRULADI

Korkmaz, emniyetteki ifadesinde sevgilisi ile kavga ettiğini kabul etti. Korkmaz, kavga sonrası evi terk ettiğini, eve geldiğinde ise sevgilisini yatakta kanlar içinde bulduğunu söyledi.

YAPILAN YORUMLAR PES DEDİRTTİ

Geniş kapsamlı aramanın ardında kayıp silah, yatağın altında bulundu. Cinayet şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken genç kızın tutuklanan sevgilisi için sosyal medyada yapılan yorumlar pes dedirtti.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Üniversite öğrencisi Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Büşra Cin\'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Güvenlik, Nazilli, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • EĞİRDİR BİLSEM:
    bizim ülkede mal bitmez... 147 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    dünyanın çivisi çıkmış .çürüsün yaptıysa . ne ara bu kadar zalim olduk .ölen kız çok mu çirkin ...çirkin bile olsa hiçbir insanın yaşam hakkı elinden alınamaz 86 4 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Dünyada yaşamadan ,başkasının elinden ölmek kadar bir acı varmıdır,cinayet zanlısını öven kaburgasızlar, ya sizin evinizden ölüm olsaydı, onada aynısını yazacakmıydınız? 51 0 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Bu pis para uğruna ne canlar gidecek biri gitmiş öbür mallarda niyetli gebermeye 40 0 Yanıtla
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