Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı - Son Dakika
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Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

08.02.2025 22:46
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Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çeken astrolog Hilal Saraç tutuklandı.

ASTROLOG HİLAL SARAÇ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran ünlü astrolog Hilal Saraç, gözaltına alındı. Saraç ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Hilal Saraç, 6 Şubat'ta yaptığı bir paylaşımla tepki çekmişti. Başka bir paylaşımında ise Saraç şunları söylemişti: "Bence Devlet Bahçeli akciğerlerine baktırsın. Ben de ülkenin en iyi Medikal Astroloğuysam ki öyleyim. Kendisinin çok ciddi akciğer sorunu ve nefes darlığı var. Çok büyük sağlık sorunları var. Saklarsanız saklayın amannnn ben var diyorsam vardır. VIP kata almışlar bu arada başında seferber olmuşlar."

Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Astrolog Hilal Saraç tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Volkan Cakmak:
    hiç kimse bu devletin başıyla dalga geçmesin cezasini cekecektir 603 349 Yanıtla
  • Ferruh Şekerci:
    Abd ve Avrupada olmadığı kadar özgür olan Türkiyemizde hakareti de özgürlük sanan bu müptezeller için uzun bir dinlenme iyi gelecektir 386 199 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    helal vallahi sözde konuşma özgürlüğü olan bir ülke yiz ama ağzını açanı direkt iceri alın 261 151 Yanıtla
  • Çelikk:
    Adalet mülkün temelidir 306 87 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    Akciğerler mi suç duyurusunda bulunmuş anlamadım bize iftira atılıyor diye şikayetçi mi olmuşlar?Bu nasıl haber bu nasıl habercilik! 92 112 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    tutuklanma sebebi bu mu? 149 20 Yanıtla
    Ahmet İPTAŞ:
    belli değil daha 10 20
  • Ramazan Sarac:
    Bu yaratıki tutuklayıp adam yerine koyuyorsunuz ya ne diyeyim 32 121 Yanıtla
  • Ayhan Altun:
    astorolog ya kadın önceden neden bilememiş tutuklanacağını?? 110 27 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Tam olarak suçu neymiş yani 119 8 Yanıtla
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