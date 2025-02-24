Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi

Bud clifford:

havalı sanıyordu kendisini ve deli doluydu chp liydi meftun henüz doğmamış bebeği vardı son zamanlarında rüyasında kriptonun ve borsanın tavan yapacağını görüyordu. koyu fenerbahçeliydi liberal bir düşünceye sahipti sevenlerin seni çok özlüyecek bizde geleceğiz yanına az kaldı.