Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi - Son Dakika
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Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi

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Bursa Osmangazi'de devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kurtarılamadı. Kazadan önce bir eğlence mekanında DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun, 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

24.02.2025 17:06
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletiyle Mudanya Caddesi üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Ünlü DJ Tuna Selimoğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

200 METRE SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Selimoğlu araçtan fırlayarak bariyerlere çarptı.

Ünlü DJ Tuna Selimoğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Selimoğlu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ünlü DJ Tuna Selimoğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

KAZADAN ÖNCE SAHNE ALMIŞ

Eğlence mekanlarında 'Tuna Atlas' ismiyle DJ olarak sahne alan Selimoğlu'nun 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi. Selimoğlu'nun, kazadan önce bir eğlence mekanında sahne aldığı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Ünlü DJ Tuna Selimoğlu Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü DJ motosiklet kazasında can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bud clifford:
    havalı sanıyordu kendisini ve deli doluydu chp liydi meftun henüz doğmamış bebeği vardı son zamanlarında rüyasında kriptonun ve borsanın tavan yapacağını görüyordu. koyu fenerbahçeliydi liberal bir düşünceye sahipti sevenlerin seni çok özlüyecek bizde geleceğiz yanına az kaldı. 4 2 Yanıtla
  • Casper:
    Allah Rahmet Eylesin 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Acik:
    içki kötülüğün anasidir 2 0 Yanıtla
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