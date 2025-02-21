Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon yapılan restoran zincirinin Maydonoz Döner olduğu ve örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği ortaya çıktı.

21.02.2025 12:10
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Antalya merkezli 31 şehirde yapılan operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, Maydonoz Döner firması üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını bildirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner'in sahiplerinin de olduğu ifade edildi.

"İSİM HAKKI USULÜ İLE FAALİYET GÖSTERİYOR"

Operasyonda adı geçen Maydonoz Döner'in, isim hakkı usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesinde FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında resmi ortaklık verdiği ifade edildi.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

"ÖRGÜT REFERANSI OLMADAN ORTAKLIK YOK"

Bakan Yerlikaya, "Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, şubelerin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı tespit edildi." dedi.

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

"ŞİRKET YURT DIŞINDA BAYİLİKLERLE BÜYÜDÜ"

Yerlikaya, "Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı şunları aktardı:

"Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı
Maydonoz Döner\'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ateş:
    Her nedense hep bu cinconun sponsorlsrında bir sorun var.Bi düşünmek lazım 242 26 Yanıtla
  • mesut:
    Birde Fetullah Gülen Bitti Diyorlar Galatasaray lılar görün görün 209 44 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Maydanoz döner,fetonun gs kulübüne ve kendisine kazanç sağladığı birçok şirketten biri,hayret edilen ilk defa GS kulübüyle feto sirketlerinin birine operasyon yapılması,mesala buyueksi etdem Timur ortaklihindaki sirketinde feto bağlantılı olduğu söyleniyor ki biliyorsunuz buyukeksinin iki telindede bylock kullandığı ortaya çıkmıştı üstelik binin üzerinde görüşme vardı ,hadi bakalım! 207 11 Yanıtla
  • Apple User:
    okanı ve dursunu gözaltına almışlar mı? sonra fetöcü deyince kızıyor taraftarları 184 18 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    maydanoz döner malum 6s ın sponsoru ,şaşırdıkmı tabikii hayır türk futbolunda fetö operasyonu yapılsa 6s 3.lige düşer 176 22 Yanıtla
  • murat aygun:
    isminide verseydiniz böyle habercilikmi olur 71 8 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ:
    "Maydanoz Döner" ismini neden yazmıyorsunuz? 72 6 Yanıtla
  • Fk:
    bir düner kalmişti fetonun bulaşmadığı bu darbecilerin para kaynağı kurultulmalı hepsi teker teker tutuklanmalı 47 8 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    evet örgüt diye diye milletin malına çökme operasyonuna devam ediyor yetkililer ve etkililer 21 21 Yanıtla
  • Ali :
    Isim verin kardesim.Neyani Sari cizmeli Mehmet Aga 30 5 Yanıtla
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