Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti

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Popüler influencer Carol Acosta'nın, ailesi önünde akşam yemeği yerken boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. İnternette Killadamente olarak tanınan 27 yaşındaki iki çocuk annesi, küçük kız kardeşi Khatyan'ın açıklamasına göre, New York'ta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

06.01.2025 09:59  Güncelleme: 10:06
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İki çocuk annesi influencer Carol Acosta (27), New York'ta ailesi önünde yemek yerken boğularak hayatını kaybetti

Popüler influencer Carol Acosta'nın, ailesi önünde akşam yemeği yerken boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

İnternette Killadamente olarak tanınan 27 yaşındaki iki çocuk annesi, küçük kız kardeşi Khatyan'ın açıklamasına göre, New York'ta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kederli kız kardeşi, bir uçakta çektikleri selfie fotoğrafını paylaşarak "Seni seviyorum ablacığım ve her zaman seveceğim. Senin gibi kocaman yürekli bir ablayı bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Huzur içinde uyu ablam" sözleriyle yıldızın vefatını duyurdu.

Ardından duygusal bir video mesajı paylaşarak Carol'ın hayranlarına destekleri için teşekkür etti. "Ablam hayattayken ona verdiğiniz destek için de teşekkür ederim" diye ekledi.

Carol, 3 Ocak'taki ani ölümünden önce üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyordu. Hamileliğini Temmuz ayında duyurmuştu. İkinci bebeği Legend Şubat ayında doğmuştu ve ilk çocuğu Reina henüz iki yaşındaydı.

Bir kuzeni, ailenin hala otopsi sonuçlarını beklediğini ancak talihsiz aile yemeğinin ardından kalp krizi geçirdiğini düşündüklerini açıkladı. Carol'ın bir an mutlu mutlu yemek yerken birden "boğulmaya ve nefes almakta zorlanmaya" başladığını söyledi. Kısa süre sonra durumu kötüleşti ve "bir tür kriz" geçirdi. Aile 27 yaşındaki Carol'ı acilen hastaneye götürdü ancak doktorlar onu kurtaramadı.

Carol, 12 yaşındayken Dominik Cumhuriyeti'nden ABD'ye taşındı ve kilosu nedeniyle zorbalığa maruz kaldı. Ancak influencer bu zorluğu mizaha dönüştürmeyi başardı ve 6.6 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

2017'de "Me Amo y No Me Importa" (Kendimi Seviyorum ve Umurumda Değil) adlı bir şarkı çıkardı. Bu yılın başlarında, sevilen internet kişiliği hayranlarına "Tanrı'yı kucaklamaya ve uyuşturucuya sırtını dönmeye" karar verdiğini söylemişti.

Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti
Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti
Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti
Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü influencer, yemek yerken boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    kilo ve sagliksiz beslenme sebebiyle kalp krizi olabilir .ancak haberde kalp krizi deniyor icerinde bogulma deniyor hayirlisi 6 0 Yanıtla
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