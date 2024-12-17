Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu - Son Dakika
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Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu

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Ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hareketsiz bir şekilde bulundu. Hizmetlilerin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Akal'ın bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği ve tedavi gördüğü belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akal'ın ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler tamamlandığında Akal'ın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

17.12.2024 21:11  Güncelleme: 21:50
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Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Sabah saatlerinde Akal'ın bulunduğu kata çıkan bir hizmetli, Akal'ı koltukta hareketsiz bir şekilde otururken buldu. Yaklaştığında ise Akal'ın yaşamını yitirdiğini fark etti.

ÖNCE POLİSİ SONRA OĞLUNU ARADILAR

Ekol TV'nin haberine göre olay sonrasında hizmetliler, durumdan hemen polis ekiplerini ve Akal'ın üvey oğlu Koray Asena'yı haberdar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Akal'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile boğuştuğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Akal'ın cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK BULGULAR ÖLÜMÜN ŞÜPHELİ OLDUĞU YÖNÜNDE

İbrahim Umur Akal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler tamamlandığında kesinlik kazanacak. Öte yandan ilk bulgular ise Akal'ın ölümünün şüpheli olduğu yönünde.

Ünlü iş insanı Bebek\'teki yalısında ölü bulundu

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Celil Başer:
    gariban biri olsaydı kalp krizi der olay kapanirdi 115 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kim bilir neden yaptılar 64 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Çok para, çok mal hem bu dünyada hem ahirette büyük sıkıntı getirir. Adlî tıp zehirlenme yada kalp krizini tetikleyecek bir şey bulursa ilk akla gelen mirasçıları olur. Filmlerde katil genellikle Uşak olur ama yaptıran çok yakın biri çıkar. 46 3 Yanıtla
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