Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan ünlü iş insanı İbrahim Umur Akal, Bebek'teki yalısında hayatını kaybetmiş vaziyette bulundu. Sabah saatlerinde Akal'ın bulunduğu kata çıkan bir hizmetli, Akal'ı koltukta hareketsiz bir şekilde otururken buldu. Yaklaştığında ise Akal'ın yaşamını yitirdiğini fark etti.
Ekol TV'nin haberine göre olay sonrasında hizmetliler, durumdan hemen polis ekiplerini ve Akal'ın üvey oğlu Koray Asena'yı haberdar etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Akal'ın bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile boğuştuğu ve tedavi gördüğü belirtildi.
Akal'ın ölümünü şüpheli bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Akal'ın cesedi incelemek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İbrahim Umur Akal'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler tamamlandığında kesinlik kazanacak. Öte yandan ilk bulgular ise Akal'ın ölümünün şüpheli olduğu yönünde.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu - Son Dakika
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