Ünlü isimler Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı: "Ahmet için buradayım" - Son Dakika
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Ünlü isimler Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı: "Ahmet için buradayım"

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Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili duruşma başladı. Vatandaşlar Minguzzi ailesine destek olmak için duruşmaya yoğun katılım gösterirken, ünlü isimler de acılı aileyi yalnız bırakmadı.

10.04.2025 11:49
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Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüyle ilgili duruşma başladı.

24 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Hakim karşısına çıkan 2 sanığın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

DURUŞMA ÖNCESİ ÇİRKİN SALDIRI

Duruşma günü ise korkunç bir gelişme yaşandı ve Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarına saldırıda bulunuldu. Skandal olaya ilişkin savcılık soruşturma başlattı.

ÜNLÜ İSİMLER MİNGUZZİ AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Mattia Ahmet Minguzzi için görülen davaya vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Katılım gösterenler arasında ünlü oyuncu Belçim Bilgin ve Onur Tuna da görüldü.

Minguzzi ailesine destek olmaya geldiğini söyleyen ünlü oyuncu Onur Tuna, "Ahmet için buradayım" ifadelerini kullandı.

Ünlü isimler Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı: "Ahmet için buradayım"
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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü isimler Minguzzi ailesini yalnız bırakmadı: 'Ahmet için buradayım' - Son Dakika

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