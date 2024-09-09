Ünlü isimlerden, Narin\'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

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21 Ağustos'ta Diyarbakır'da ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, ölümünün 19. gününde cansız bedeni bir çuvala konulmuş halde bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Güran'ın tabutuna gelinlik örtülmesi tepkileri beraberinde getirdi.

BERGÜZAR KOREL

"Neden okul önlüğü ta da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi. Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biz kendi çocuklarımıza ve çevremizdeki çocuklara sahip çıkarak, ses çıkartarak bu iğrenç zihniyete karşı tek yürek olabiliriz."

ÖZGE ULUSOY

"Çocuk istismarının büyük bir kısmını da çocuk yaşta evlendirilirken kız çocukları oluşturuyor maalesef. 8 yaşında kız çocuğunun tabutunda gelinlik ne alaka? Zaten anne Narin aranırken bile 'Geşinlik giyecekti! diye ağlıyor. Ne değişik kafalar yaşıyorsunuz siz ya. Sizde bir canlı hiç çocuk olmadan kadına mı dönüşüyor? Gerçekten eğitimsizliğin gözü kör olsun ya."

GONCA VUSLATERİ

"Cenazede anlam bozukluğuna bile yer verilmemeli. O çocuğun kolunun altında dualar vardı. Evlilik cüzdanı yoktu ki. Onu bir çuvala dualarla koyup dere kenarına sakladınız. Şimdi onun sahibi olan yaradan adaletini gösterecek zaten. Nasıl saklanamıyor işte göreceğiz."

DENİZ SEKİ

"Gelinlik değil okul önlüğü gelmesi lazım."

SELEN IŞIK PINAR (PUCCA)

"Tabutun üstüne gelinlik koymak nedir? Çocuğun ölümü şaibeli, bütün aile gözaltında, köyde kim varsa şüpheleniliyor. Bu durumda bile çocuk tabutuna gelinliği koştur koştur getirmişler."

EBRU POLAT

"Gelinlik değil! Okul forması koymalısın. Çocuk o da çocuk. Bugün yaşıtları okula gitti o ise kara toprağa."

İPEK TANRIYAR

"Zihniyet, zihniyet, zihniyet... Yaşasaydı da evlenseydi yani değil mi?"