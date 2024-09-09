Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı - Son Dakika
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Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

Ünlü isimlerden, Narin\'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

Ölümünün 19. gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın bugün son yolculuğuna uğurlanırken tabutunun üzerine gelinlik konulması ünlü isimlerin tepkisi çekti. Birçok ünlü isim ''Gelinlik değil, önlük koyulması lazım'' dedi.

09.09.2024 16:32
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21 Ağustos'ta Diyarbakır'da ortadan kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, ölümünün 19. gününde cansız bedeni bir çuvala konulmuş halde bulundu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Güran'ın tabutuna gelinlik örtülmesi tepkileri beraberinde getirdi.

BERGÜZAR KOREL

"Neden okul önlüğü ta da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi. Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Biz kendi çocuklarımıza ve çevremizdeki çocuklara sahip çıkarak, ses çıkartarak bu iğrenç zihniyete karşı tek yürek olabiliriz."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

ÖZGE ULUSOY

"Çocuk istismarının büyük bir kısmını da çocuk yaşta evlendirilirken kız çocukları oluşturuyor maalesef. 8 yaşında kız çocuğunun tabutunda gelinlik ne alaka? Zaten anne Narin aranırken bile 'Geşinlik giyecekti! diye ağlıyor. Ne değişik kafalar yaşıyorsunuz siz ya. Sizde bir canlı hiç çocuk olmadan kadına mı dönüşüyor? Gerçekten eğitimsizliğin gözü kör olsun ya."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

GONCA VUSLATERİ

"Cenazede anlam bozukluğuna bile yer verilmemeli. O çocuğun kolunun altında dualar vardı. Evlilik cüzdanı yoktu ki. Onu bir çuvala dualarla koyup dere kenarına sakladınız. Şimdi onun sahibi olan yaradan adaletini gösterecek zaten. Nasıl saklanamıyor işte göreceğiz."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

DENİZ SEKİ

"Gelinlik değil okul önlüğü gelmesi lazım."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

SELEN IŞIK PINAR (PUCCA)

"Tabutun üstüne gelinlik koymak nedir? Çocuğun ölümü şaibeli, bütün aile gözaltında, köyde kim varsa şüpheleniliyor. Bu durumda bile çocuk tabutuna gelinliği koştur koştur getirmişler."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

EBRU POLAT

"Gelinlik değil! Okul forması koymalısın. Çocuk o da çocuk. Bugün yaşıtları okula gitti o ise kara toprağa."

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

İPEK TANRIYAR

"Zihniyet, zihniyet, zihniyet... Yaşasaydı da evlenseydi yani değil mi?"

Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü isimlerden, Narin'in tabutuna gelinlik örtülmesine tepki: Gelinlik değil önlük konulmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Mehmet Akil ÇELİK: Bırakın artık gündemin önünde olma çabalarına Bundan sonra önlük konsa ne gelinlik konsa ne gül koparilmiş sonsuza kadar soldurulmuş Yapanların yardımcı olanlara rabbim ne bu dünyada nede ahirette huzur vermesin inşallah 102 17 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Herşey bitti gelinlik mi önlük mü davası mı kaldı şimdi de.. 81 21 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan: küçücük yavrumuz gitmiş el açıp dua edileceğine önlüğun gelinliğin derdine düşmüşler kardeşim bizlere neoluyor toplumumuza neoluyor ne değişiyor 64 20 Yanıtla
  • İbrahim aslan: Herşeyimiz bitti şimdi gelinlik değil önlük örtülmeliymiş,ya arkadaş gündemde kalmak için herşeyi deniyorsunuz bırakında şu boş işleri Narin yavrucağin cenazesine bari saygınız olsun toplumca dirisine sahip olamadık zaten... 44 18 Yanıtla
  • Şükrü null: bı susun ya, herşeye bir anlam yüklemeyin. siz özeleştiri yapın önce . 28 16 Yanıtla
  • Halil ARI: Gelin olup çoluk çocuğunu göremedi saf temiz gitti anlamında konur gelinlik Türk adetinde bu vardır tabi beyni olan anlar vesselam 29 14 Yanıtla
  • Şükrü null: önce kendi egrilerimizi görelim, sonra akıl verelim. 24 11 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY: yahu daha 8 yasında kız cocugu bu yavrumuz gelinlik nedir. yetiskin olupta sozlu ve nisanlı olsa neyse diyecegim cocuk daha cocuk. biz gercekten cok geri bir toplumuz kim ne derse desin yazık 18 12 Yanıtla
  • Coşkun Aksu: Motorlar sız ne okunuz acaba 13 12 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Hayır efendim kız kuran kursuna giderdi seccade koyulmalı 8 14 Yanıtla
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