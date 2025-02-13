İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Minguzzi'nin ölümünün ardından sosyal medya paylaşılmaya başlayan bir video ise yürekleri burktu.
14 yaşındaki Minguzzi'ye ait görüntğ ve fotoğraflardan oluşturulan video sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu video için sosyal medyada "Korkuyorum. Kendim için ailem için çocuklar için masum insanlar için" , "Işıklar içinde uyu güzel yavrum" , "İzledikçe insanın dünya başına yıkılıyor nice çocuklarımız heder oldu gitti" yorumları yapıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü İtalyan aşçının öldürülen oğlundan geriye kalan görüntüler yürek burktu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?