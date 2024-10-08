Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor - Son Dakika
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Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinde ürünlerinde domuz eti çıktığı söylenen ancak mahkeme kararıyla isminin açıklanmasını engelleyen ünlü köfte zinciri gündemde. Haberler.com olarak zincirin iki şubesindeki ürünlerde domuz eti tespit edildiği söylentilerine dair ulaştığımız firma yetkilileri sessizliğini henüz bozmadı.

08.10.2024 16:20
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımlayarak, Düzce'deki bir yemek firmasının ürünlerinde domuz eti bulunduğunu duyurmuştu.

Son olarak sosyal medyada, ünlü bir köfte zincirine yönelik benzer iddialar gündeme geldi. İddiaya göre, Bakanlık denetimlerinde bu zincirin iki şubesinde domuz eti tespit edildi. Ancak, bu olayda firmanın adı kamuoyuna açıklanmadı, bu da diğer skandallardan farklı olarak dikkat çekti.

MAHKEME KARARIYLA İSMİ GİZLENDİ

Bakanlık, genelde denetimlerde uygunsuz ürün tespit edilen firmaları internet sitesinde yayımlıyor. Ancak iddialara göre, bu köfte zinciri mahkeme kararıyla adının açıklanmasını engelledi ve böylece firmanın ismi kamuoyuna duyurulmadı. Domuz eti skandalı, sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulan konular arasına girdi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberler.com olarak telefonla aradığımız firma yetkililerinden söz konusu iddiaya ilişkin izahat istedik. Ancak firma yetkilileri, tarafımıza dönüş yapılacağını söyleyerek telefonu kapatmayı tercih etti. Aradan saatler geçmesine rağmen söz konusu firmadan haber merkezimize henüz sözlü ya da yazılı bir izahat yapılmadı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gastronomi, Ekonomi, 3-sayfa, Magazin, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü köfteci suskunluğunu koruyor - Son Dakika

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