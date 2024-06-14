Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya'nın Evine Giden Genç Kız Alıkonuldu - Son Dakika
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Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya'nın Evine Giden Genç Kız Alıkonuldu

İstanbul'da bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan genç kız, ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın evine gitti. Gece ilerledikçe genç kızın evden çıkmak istemesi üzerine Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın ihbarı üzerine polis olaya müdahale etti ve genç kızı kurtardı. Ancak genç kızın şikayetçi olmaması nedeniyle Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

14.06.2024 09:27
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İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde genç kız, evden çıkmak isteyince iddiaya göre Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kızın arkadaşına canlı konum atıp "Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın" ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kızı kurtardı. Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kızın şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı.

Ünlü komedyen evden çıkmasına izin vermedi iddiası

Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Beşiktaş polisi genç kızı evden kurtardı

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

"Benimle yakınlaşmak istedi"

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Genç kız şikayetçi olmayınca Kaya serbest kaldı

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hasan Can Kaya, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya'nın Evine Giden Genç Kız Alıkonuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya'nın Evine Giden Genç Kız Alıkonuldu - Son Dakika
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