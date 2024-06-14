Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, özel bir üniversitenin partisinde tanıştığı 23 yaşındaki genç kadını evinde alıkoydu gerekçesiyle gözaltına alındı. Eve gelen polisler tarafından kurtarılan genç kadın karakoldaki ifadesinde ''Bana madde verdiler, evden çıkmama izin vermiyor'' dedi. İfadesi alınan Kaya ise genç kız şikayetçi olmadığı için serbest bırakıldı. Olayın ardından açıklama yapan Kaya, hakkındaki tüm iddiaları yalanladı.

14.06.2024 09:23
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İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kız, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evinde alıkonulduğu iddia ederek polis çağırdı. Emniyet güçleri tarafından evden çıkarılan genç kadın ve Hasan Can Kaya karakola götürüldü.

"BANA MADDE VERDİLER, EVDEN ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü komedyen Hasan Can Kaya, İstanbul'daki özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katıldı. Kaya, burada eğlendiği esnada yine partiye katılan 23 yaşındaki Nazlıcan A. ile tanıştı. Bir süre sohbet eden ikili, partinin bitiminde Kaya'nın Levent'teki evine gitti. İçeride sohbet etmeye başlayan ikili bu esnada iddiaya göre alkol aldı. Sohbet devam ederken gecenin ilerleyen saatlerin Nazlıcan A. iddiaya göre, Hasan Can Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmasından rahatsız oldu. Bunun üzerine genç kız evden çıkmak istedi ancak iddiaya göre Kaya, çıkmasına izin vermedi. Kaya'ya tepki gösteren genç kız cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden arkadaşına canlı konum attı. Daha sonra da "Bana madde verdiler, nerede olduğumu bilmiyorum. Evden çıkmama izin vermiyor" dedi.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

GENÇ KADIN, POLİS EŞLİĞİNDE EVDEN ÇIKARILDI

Mesajları gören arkadaşı polis ekiplerine ihbarda bulundu. Canlı konumdan genç kızın yerini tespit eden Beşiktaş polisi, gece saatlerinde adrese geldi. Genç kızın içeride olduğu belirlenmesi üzerine polis ekipleri, Nazlıcan A.'yı içeriden çıkarttı. Genç kızın şikayetçi olduğunu söylemesi üzerine Hasan Can Kaya da emniyete götürüldü.

"BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

Emniyette ifadesi alınan genç kız, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evden çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kız, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI, HASAN CAN SERBEST KALDI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kıza, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kızın ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

HASAN CAN KAYA'DAN AÇIKLAMA: HEPSİ İFTİRA

X hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim. Arkadaşlar itibar suikasti var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim."

Polis eve baskın düzenledi! Uyuşturucu verdiği kızı evinde zorla tutan Hasan Can Kaya gözaltında
Komedyen Hasan Can Kaya\'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Hasan Can Kaya, İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman A: Haber doğru ise,buda bozmuş kendini. 33 2 Yanıtla
    Türker Karaarslan: Bozulmanın kelime anlamı bu adam! 46 3 Mustafa tufan: Doğru olmasa böyle haber yapılmaz 12 2
  • mustafa sagdic: kiz guzel reklamini yapti kendisinin 22 5 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Madem gerçekten alıkonuldun neden şikayetini geri aldın? Tamamen saçmalık. 21 0 Yanıtla
  • Naz Tuscu: güzel reklam yakında manşet magazin haberlerinde çıkar 16 3 Yanıtla
  • Selçuk SEFEROĞLU: geliyor gelmekte olan bunlar iyi haller daha durun 15 2 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: görgüsüz sonradan görmek bu olsa gerek 10 1 Yanıtla
  • Duman Altı: Ağzından küfür eksik olmayandan herşey beklenir..birde bu denyo yu izleyenler var 5 0 Yanıtla
  • Tahsin Zafer: Adamın evine git sonra bana yakınlaştı diye şikayette bulun! :) 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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