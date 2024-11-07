Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı - Son Dakika
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Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı

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Londra'da sosyal medya fenomeni ve boksör Astrid Wett'in telefonu, TikTok çekimi sırasında hırsız tarafından çalındı. Elektrikli bisikletli hırsızın yüksek hızla olay yerinden uzaklaştığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası Astrid, Londra'nın suç dolu bir cehennem çukuru olduğunu belirtti ve hırsızın bulunması için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. Londra polisi, son dönemde elektrikli bisikletli çetelerin telefon hırsızlığı vakalarında artış olduğunu bildirdi.

07.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:26
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Londra'nın ünlü Chelsea Köprüsü yakınlarında yaşanan telefon hırsızlığı, şehirdeki suç dalgasının ne boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Sosyal medya fenomeni ve boksör Astrid Wett ile arkadaşı Leah'ın yaşadığı olay, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

TikTok için video çeken ikili, telefonlarını duvara yerleştirip dans etmeye başladı. Tam bu sırada elektrikli bisikletli bir hırsız yıldırım hızıyla gelip telefonu kaptı. İki kadının peşinden koştuğu hırsız, yüksek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası öfkeden köpüren ünlü fenomen Astrid, "Londra artık suç dolu bir cehennem çukuru. Telefonum gözümün önünde çalındı. Bu durumu nasıl düzelteceğiz?" diyerek isyan etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar "Londra'da sokakta telefon çıkarmak artık çok tehlikeli" derken, bazıları da "Sokakta TikTok çekmek riskli" yorumlarında bulundu. Astrid ise "Eşyalarım çalınmadan istediğimi yapabilmeliyim" diyerek tepki gösterdi.

Londra polisi, son dönemde elektrikli bisikletli çetelerin telefon hırsızlığı vakalarında artış olduğunu bildirdi. Polis, saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen bir elektrikli bisiklete el koyduğunu açıkladı.

Astrid, "Bu adamı tanıyan var mı? Adalet önüne çıkarılana kadar peşini bırakmayacağım" diyerek sosyal medya üzerinden hırsızın bulunması için çağrıda bulundu. Ancak polis, olayın henüz kendilerine resmi olarak bildirilmediğini açıkladı.

Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı
Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı
Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı
Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı - Son Dakika

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