Ünlü model, Tiktok için çekim yaptığı sırada telefonu çalındı

Londra'nın ünlü Chelsea Köprüsü yakınlarında yaşanan telefon hırsızlığı, şehirdeki suç dalgasının ne boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Sosyal medya fenomeni ve boksör Astrid Wett ile arkadaşı Leah'ın yaşadığı olay, güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

TikTok için video çeken ikili, telefonlarını duvara yerleştirip dans etmeye başladı. Tam bu sırada elektrikli bisikletli bir hırsız yıldırım hızıyla gelip telefonu kaptı. İki kadının peşinden koştuğu hırsız, yüksek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası öfkeden köpüren ünlü fenomen Astrid, "Londra artık suç dolu bir cehennem çukuru. Telefonum gözümün önünde çalındı. Bu durumu nasıl düzelteceğiz?" diyerek isyan etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar "Londra'da sokakta telefon çıkarmak artık çok tehlikeli" derken, bazıları da "Sokakta TikTok çekmek riskli" yorumlarında bulundu. Astrid ise "Eşyalarım çalınmadan istediğimi yapabilmeliyim" diyerek tepki gösterdi.

Londra polisi, son dönemde elektrikli bisikletli çetelerin telefon hırsızlığı vakalarında artış olduğunu bildirdi. Polis, saatte 110 kilometre hıza ulaşabilen bir elektrikli bisiklete el koyduğunu açıkladı.

Astrid, "Bu adamı tanıyan var mı? Adalet önüne çıkarılana kadar peşini bırakmayacağım" diyerek sosyal medya üzerinden hırsızın bulunması için çağrıda bulundu. Ancak polis, olayın henüz kendilerine resmi olarak bildirilmediğini açıkladı.