Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı - Son Dakika
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Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

New York-Dublin portalında göğüslerini gösteren model Ava Louise, şimdi de babasının mezarında cinsel içerikli video çektiğini iddia etti. Bu davranışın kendisini ''iyileştirdiğini'' ve ''arındırıcı'' olduğunu söyleyen Ava, ''Babasız olmam beni bu işe yönlendirdi'' dedi. Ancak bu eylem sosyal medyada büyük tepki topladı. Kullanıcılar, Ava'nın davranışını sert bir şekilde kınayarak saygısızlık olarak nitelendirdi.

15.08.2024 09:53
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Model Ava Louise, New York-Dublin portalında göğüslerini gösterdikten sonra, bu kez babasının mezarında cinsel içerikli bir video çektiğini iddia ederek büyük tepki topladı. Model Ava Louise, bu davranışının kendisini "iyileştirdiğini" öne sürdü.

Ava'nın portaldaki eylemi canlı yayının kesilmesine neden olmuştu. Ölüm tehditleri almasına rağmen, şimdi de babasının mezarında çektiği videoyla yeniden tartışma yarattı.

Yetişkin içerik üreticisi Ava, son eylemini "arındırıcı" olarak nitelendirdi ve "Babasız olmam beni bu işe yönlendirdi. Yarattığım şeyin, kadınların erkekler ve baba figürleri tarafından terk edilmesiyle yaşadıkları travmayı yansıttığını düşünüyorum," dedi.

11 Ağustos'ta gerçekleşen olay sonrası Ava, Instagram'da mezar başında çekilmiş kışkırtıcı fotoğraflar paylaştı. Gönderi hızla binlerce beğeni aldı, ancak sosyal medya kullanıcıları bu eylemi sert bir şekilde kınadı.

Yorumlar arasında "Bu sadece saygısızlık", "Neden böyle bir şey yaparsın ki?", "Bu yeni bir dip nokta" gibi tepkiler yer aldı.

Model, New York-Dublin portalının yeniden açılmasına rağmen, eyleminin tamamen suçlanamayacağını iddia etti. "New York'ta üstsüz dolaşmak yasal. O sırada portaldaki insanlar güzel tepki verdiler. Ben sadece göğüslerimin uluslararası olmasını istedim," diye açıkladı.

Bu olaylar, sosyal medyada şok ve tartışma yaratmaya devam ediyor, etik sınırlar ve kişisel travmaların ifade biçimleri üzerine sorular gündeme getiriyor.

Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El: babasının mezarında bunu bib mek lazım 3 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Hayırlı evlat 3 0 Yanıtla
  • JANTİ YUSUF: Babasinin gururu 0 0 Yanıtla

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