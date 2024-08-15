Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı

3.Sayfa

Model Ava Louise, New York-Dublin portalında göğüslerini gösterdikten sonra, bu kez babasının mezarında cinsel içerikli bir video çektiğini iddia ederek büyük tepki topladı. Model Ava Louise, bu davranışının kendisini "iyileştirdiğini" öne sürdü.

Ava'nın portaldaki eylemi canlı yayının kesilmesine neden olmuştu. Ölüm tehditleri almasına rağmen, şimdi de babasının mezarında çektiği videoyla yeniden tartışma yarattı.

Yetişkin içerik üreticisi Ava, son eylemini "arındırıcı" olarak nitelendirdi ve "Babasız olmam beni bu işe yönlendirdi. Yarattığım şeyin, kadınların erkekler ve baba figürleri tarafından terk edilmesiyle yaşadıkları travmayı yansıttığını düşünüyorum," dedi.

11 Ağustos'ta gerçekleşen olay sonrası Ava, Instagram'da mezar başında çekilmiş kışkırtıcı fotoğraflar paylaştı. Gönderi hızla binlerce beğeni aldı, ancak sosyal medya kullanıcıları bu eylemi sert bir şekilde kınadı.

Yorumlar arasında "Bu sadece saygısızlık", "Neden böyle bir şey yaparsın ki?", "Bu yeni bir dip nokta" gibi tepkiler yer aldı.

Model, New York-Dublin portalının yeniden açılmasına rağmen, eyleminin tamamen suçlanamayacağını iddia etti. "New York'ta üstsüz dolaşmak yasal. O sırada portaldaki insanlar güzel tepki verdiler. Ben sadece göğüslerimin uluslararası olmasını istedim," diye açıkladı.

Bu olaylar, sosyal medyada şok ve tartışma yaratmaya devam ediyor, etik sınırlar ve kişisel travmaların ifade biçimleri üzerine sorular gündeme getiriyor.