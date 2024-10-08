Ünlü müzik yapımcısı Diddy\'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı

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Sean "Diddy" Combs'un seks suçlarına karıştığı iddia edilen bazı ünlülerin, davalarda isimlerinin açıkça belirtilmesini önlemek için mağdurlarla anlaştığı bildirildi.

Diddy'nin 120 iddia edilen mağdurunu temsil eden avukat Tony Buzbee, Pazartesi günü TMZ'ye, müzik yapımcısının iddia edilen ahlaksız partileri hakkında en ufak bilgisi olan birçok ünlüye, meseleleri özel olarak "çözmeleri" için talep mektupları gönderdiğini söyledi.

Hatta Texas merkezli avukat, "birçok kişinin" Combs'un ahlaksız partilerini bildiğini veya katıldığını ve hiçbir şey söylemediğini iddia etti. Bu kişilerin sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor ve bunu yapmayı planlıyor.

"Tüm bu bireylerin burada sorumluluğu var," diye ima etti. "Kimlerin adı verilecek, ne zaman adı verilecek, tüm bunlar zamanı gelince ortaya çıkacak."

Buzbee ayrıca, bu ünlülerin bazılarının anonim kalmasının tek yolunun iddia edilen mağdurlarla anlaşmak olduğuna dikkat çekti.

"Özellikle bu tür davalarda, her vakada verilerimizi topluyoruz, kanıtlarımızı topluyoruz, gerekli özeni gösteriyoruz, mağdurla zaman geçiriyoruz ve sonra mağdurun çıkarına olduğu için, kamuya açık bir dava açmadan bu meseleleri çözmeye çalışıyoruz ve bunu zaten yaptık," diye açıkladı.

"Bunu daha önce adını duyduğunuz birçok kişiyle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Ancak, talep mektupları alan kişiler anlaşmayı reddederse, isimleri kamuya açık davalar yoluyla ifşa edilecek.

Bu son gelişme, Combs'un New York'ta tutuklanmasından ve örgütlü suç komplosu; zor, hile veya zorlama yoluyla insan ticareti; ve fuhuş amaçlı nakliye suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasından yaklaşık bir ay sonra geldi.

54 yaşındaki "I'll Be Missing You" sanatçısı, suçlamaları reddetti ve kefalet talebi reddedildiği için parmaklıklar arkasında tutuluyor.