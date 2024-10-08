Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı - Son Dakika
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Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı

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Sean 'Diddy' Combs'un ahlaksız partilerine katıldığı iddia edilen ünlüler, isimlerinin davalarda açığa çıkmaması için mağdurlarla anlaşmaya zorlanıyor. 120 mağduru temsil eden avukat Tony Buzbee, bu ünlülere özel çözüm talep mektupları gönderdiğini açıkladı. Buzbee, anonim kalmanın tek yolunun mağdurlarla anlaşmak olduğunu vurguladı. Anlaşmayı reddeden ünlülerin isimleri, kamuya açık davalarda ifşa edilecek. Bu durum, müzik ve eğlence dünyasında büyük bir skandal yaratma potansiyeli taşıyor.

08.10.2024 14:23
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Sean "Diddy" Combs'un seks suçlarına karıştığı iddia edilen bazı ünlülerin, davalarda isimlerinin açıkça belirtilmesini önlemek için mağdurlarla anlaştığı bildirildi.

Diddy'nin 120 iddia edilen mağdurunu temsil eden avukat Tony Buzbee, Pazartesi günü TMZ'ye, müzik yapımcısının iddia edilen ahlaksız partileri hakkında en ufak bilgisi olan birçok ünlüye, meseleleri özel olarak "çözmeleri" için talep mektupları gönderdiğini söyledi.

Hatta Texas merkezli avukat, "birçok kişinin" Combs'un ahlaksız partilerini bildiğini veya katıldığını ve hiçbir şey söylemediğini iddia etti. Bu kişilerin sorumlu tutulması gerektiğine inanıyor ve bunu yapmayı planlıyor.

"Tüm bu bireylerin burada sorumluluğu var," diye ima etti. "Kimlerin adı verilecek, ne zaman adı verilecek, tüm bunlar zamanı gelince ortaya çıkacak."

Buzbee ayrıca, bu ünlülerin bazılarının anonim kalmasının tek yolunun iddia edilen mağdurlarla anlaşmak olduğuna dikkat çekti.

"Özellikle bu tür davalarda, her vakada verilerimizi topluyoruz, kanıtlarımızı topluyoruz, gerekli özeni gösteriyoruz, mağdurla zaman geçiriyoruz ve sonra mağdurun çıkarına olduğu için, kamuya açık bir dava açmadan bu meseleleri çözmeye çalışıyoruz ve bunu zaten yaptık," diye açıkladı.

"Bunu daha önce adını duyduğunuz birçok kişiyle yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Ancak, talep mektupları alan kişiler anlaşmayı reddederse, isimleri kamuya açık davalar yoluyla ifşa edilecek.

Bu son gelişme, Combs'un New York'ta tutuklanmasından ve örgütlü suç komplosu; zor, hile veya zorlama yoluyla insan ticareti; ve fuhuş amaçlı nakliye suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasından yaklaşık bir ay sonra geldi.

54 yaşındaki "I'll Be Missing You" sanatçısı, suçlamaları reddetti ve kefalet talebi reddedildiği için parmaklıklar arkasında tutuluyor.

Ünlü müzik yapımcısı Diddy\'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı

Hollywood, 3-sayfa, Magazin, Müzik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü müzik yapımcısı Diddy'nin ahlaksız partilerine katılan ünlüler, mağdurlara isimlerini açıklamamaları için ödeme yaptı - Son Dakika

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