Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi - Son Dakika
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Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi

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Wizz Air uçağında seyahat eden bir yolcu, kendisini videoya çeken genç kadına 'Çok ünlü olduğu için' görüntülenmek istemediğini söyledi. 18 yaşındaki Paris Johnson, Macaristan'dan Londra'ya dönerken, inişe 15 dakika kala saçlarını kontrol etmek için telefonunu çıkardı. Ancak, koridorun karşısında oturan bir kadın yolcu, kamerada görünmediği halde çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

14.01.2025 14:40  Güncelleme: 14:46
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Wizz Air uçağında seyahat eden bir yolcu, kendisini videoya çeken genç kadına "Çok ünlü olduğu için" görüntülenmek istemediğini söyleyerek ilginç bir tartışma başlattı.

18 yaşındaki Paris Johnson, Macaristan'dan Londra'ya dönerken, inişe 15 dakika kala uyandı ve saçını kontrol etmek için telefonunu çıkardı. Ancak saçlarını tararken, koridorun karşısında oturan bir kadın yolcu, kamerada görünmediği halde çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

TikTok'ta 28 milyon izlenmeye ulaşan videoda, kadın yolcu "İnsanların burada olduğumu bilmesini istemiyorum. Sesim çok tanınır" diyerek Paris'in çekim yapmasını engellemeye çalışıyor. Hatta "Nefes alışımı bile duyabilirler" gibi garip bir açıklama yapıyor.

Başlangıçta durumu şaka zanneden Paris, gülmeye başlıyor ve "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye soruyor. Aralarında bir koridor olduğunu ve kadının videoda görünmediğini belirten Paris, kendisini çekme hakkı olduğunu söylüyor.

Liverpool'da yaşayan Paris, "Her şey normaldi, yolcular gayet sakindi. Uyandığımda sadece saçımı kontrol etmek istedim. Kadın ünlü olduğunu iddia etti ama ben onu tanımadım, sosyal medyada da kimse tanıyamadı" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları gizemli kadının kimliğini tahmin etmeye çalışırken, İrlandalı sunucu Vogue Williams, kendisi olduğu iddialarını yalanladı. Williams, "Bu kadının İskoç aksanı var. Ben kamera karşısında olmayı severim" açıklamasında bulundu.

Wizz Air olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi
Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi
Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü olduğunu iddia eden kadın, videosunu çeken kişiye tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bir rüya null:
    bu haber beni öyle aydınlattıki... 15 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Ünlü Olmak İstiyor Kaşar 14 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    gıçmın ünlüsü 11 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Evet Monaco poyraz can Mahallesi'nde oturuyo. 7 0 Yanıtla
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