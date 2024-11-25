Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane - Son Dakika
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Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane

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Uzun süredir pankreas kanseriyle savaşan ünlü oryantal Tanyeli, hastane odasından yaptığı paylaşımda, hastaneye gelen ziyaretçilerin çok fazla kaldığını söyleyerek sitem etti. Tanyeli, "Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Burası da hastane, pastane değil ki arkadaşlar." dedi.

25.11.2024 18:24
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Bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konan ünlü oryantal Tanyeli, geçirdiği ameliyatın ardından hastanedeki tedavisi devam ediyor. Hastaneye kendisini ziyarete gelen kişilere sitem eden Tanyeli, hasta odasında çok uzun süre kalındığını belirterek, bu konuda daha hassas davranılmasını istedi.

KANSERLE SAVAŞAN TANYELİ'DEN SİTEM

Tanyeli şunları söyledi: 'Hepinize hayırlı haftalar. Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, mucize dolu haberler alacağımız güzel bir hafta olmasını diliyorum. Ve sizden bir şey rica ediyorum. Bunu bir duyuru olarak düşünün. Beni lütfen yanlış anlamayın. Uzun zamandır hastanedeyim. 2 ayı geçti hastane durumum. Hasta ziyareti adabını tabii ki ben öğretecek değilim.

Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane

"DİNLENMEK ZORUNDAYIM"

Kıymet bilip gelen ayaklarınızdan binlerce kez razı olsun. Ama bizi anlamanız açısından, sanki belki biraz kılavuzluk yapabilirim diye düşünüyorum. Çok mutlu oluyorum dostlarımın gelmesine, ziyaret etmesine ama hastanede olmamın sebebi hastayım ve dinlenmek zorundayım. 2 ayı geçkin bir süredir bilmem kaç metrekarenin içindeyim.

Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane

"BURASI PASTANE DEĞİL Kİ HASTANE"

Ziyaretçi geldiği zaman çok çok mutlu oluyorum ama uzun sürdüğü zaman biraz ıstırap haline gelebiliyor. Çünkü sancım oluyor, ağrım oluyor, şişkinliğim oluyor. Benim gibi bütün hastaların da sanıyorsam. İşte burası da hastane pastane değil ki arkadaşlar. Birisi odadayken tuvalete gidemiyorum mesela. Gelip birisi oturuyor saatlerce. Yani bu konuda sizden hem kendi adıma hem de benim gibi rahatsızlık duyan varsa onların adına da ufak bir bilgilendirme diye düşünün.

Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane

"HASTA ZİYARETİ UZUN SÜRDÜĞÜNDE ISTIRAP HALİNE GELİYOR"

Geldiniz, oturdunuz, ne güzel, ne kadar mutlu oluyorum. Ama belirli bir süreyi geçtikten sonra gerçekten ıstırap dolu sancılarla kıvranmak zorunda kalabiliyorum. Ne geldiyse başıma içime atmaktan geldi. O yüzden kendime söz verdim bu videoyu da yapıverdim. Başımın üstünde yeriniz var ziyaretçi saatlerinde."

Ünlü oryantal Tanyeli\'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oryantal Tanyeli'den sitem dolu sözler: Burası pastane değil hastane - Son Dakika

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