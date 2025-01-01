Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı

Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs\'ta tutuklandı

Son dönemin popüler rapçilerinden 'Reckol' sahne adı ile bilinen Recep Eker, KKTC'de aracında uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. Eker, ifadesinde 4 yıldır uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

01.01.2025 20:27
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Özellikle Z kuşağının severek dinlediği son dönemin popüler rapçilerinden "Reckol", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aracında uyuşturucu madde bulunmasının ardından tutuklandı. Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden ünlü rapçi, dikkat çeken itiraflarda bulundu.

YILBAŞI KONSERİ İÇİN GİTTİ, SKANDAL HABERLE GÜNDEME GELDİ

Sahne adı olan "Reckol" ismiyle bilinen Recep Eker, yılbaşı gecesi KKTC'deki bir otelde sahne almak üzere adaya gitti. Eker'in aracında polis ekipleri tarafından yapılan aramada yasa dışı uyuşturucu maddeler bulundu. Bu durumun ardından 24 yaşındaki rapçi gözaltına alındı.

4 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Reckol, gözaltı sürecinde verdiği ifadede 4 yıldır uyuşturucu kullandığını kabul etti. " Türkiye'de doktor kontrolünde belirli ilaçlar kullanıyorum" itirafında bulunsa da Reckol, yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu ve Eczacılık Yasası'na aykırı hareket suçlamalarından kurtulamadı.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Ünlü rapçinin yaşadığı durum, hem hayranları hem de müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    bu kimki ilk defa duydum gördüm önüne gelen rapçi olmuş 4 1 Yanıtla
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