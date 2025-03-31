Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları

Mmt Erd:

Berbat bir ölüm. Allah'ım sen bize merhamet et ve canımızı müslüman olarak al. Kimse de demiyor bu gidenler nereye gidiyor ve gidilen yerler bir haber getirende yok. Herkes başı boş bir şekilde yaşıyor. Bir sinek bile bir hiç uğruna yaratılmamışken ne oluyor kendini deha sanan insanoğlu na. Sorgulamaz ki varacak menzil nere