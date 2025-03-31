Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları - Son Dakika
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3.Sayfa

Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları

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KKTC'deki bir konser sırasında sahnede fenalaşarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

31.03.2025 01:31
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Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde çıktığı sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıktı.

Konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı. Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Konak'ın fenalaşmadan önceki son anlarının görüntüleri de ortaya çıktı. Konak'ın yere yığılması sonrasındaki anlar da kameralarca kaydedildi.

Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti! İşte son anları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ayberk Yıldırım:
    Allah rahmet eylesin... 23 10 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Allah hayırlı ölüm nasip etsin Allah rahmet eylesin 2025 yılında çok sanatcımızı kaybettik Allah geride kalanlara sabır versin 20 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Allah Rahmet Eylesin. Rüzgarin oğlu 18 7 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    Bir bakarsın terör yandaşı, bir bakarsın dibe saldırır, bir kadeh te imamlar için içiyorum der VE GİDER, inanmadığı bir dine mensup kişilerde kalkar Rahmet diler, şaşkınlık verici bir ülkede yaşıyoruz..! 11 12 Yanıtla
  • nwx49xmykj:
    allah rahmet eylesin . 14 5 Yanıtla
  • Yaban gülü:
    Allah yerini mekanını cennet etsin ailesine başsağlığı diliyorum vakit saat geldim Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra Rabbim ölümün de hayırlısını nasip etsin 11 5 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    mekanı cennet olsun büyük usta.. 11 5 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 10 3 Yanıtla
  • servet esen:
    Allah rahmet eylesin çok güzel bir insandın aydın bir insandın çok üzgünüm mekanın cennet olsun volkan abimmm 5 2 Yanıtla
  • Mmt Erd:
    Berbat bir ölüm. Allah'ım sen bize merhamet et ve canımızı müslüman olarak al. Kimse de demiyor bu gidenler nereye gidiyor ve gidilen yerler bir haber getirende yok. Herkes başı boş bir şekilde yaşıyor. Bir sinek bile bir hiç uğruna yaratılmamışken ne oluyor kendini deha sanan insanoğlu na. Sorgulamaz ki varacak menzil nere 1 1 Yanıtla
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