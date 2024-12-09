Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı

Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı

İstanbul Kartal'da lüks bir rezidansta geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın şüpheli ölümünde sır perdesi aralandı.

09.12.2024 09:25
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İstanbul Kartal'da lüks bir rezidansta geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Yalın'ın kuzeni Selin Yalın'ın şüpheli ölümüne dair soruşturmada sır perdesi aralandı.

Korkunç olay geçtiğimiz 26 Nisan'da Selin Yalın'ın (40) yaşadığı rezidansta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem (47), bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Yalın'ın kuzeni estetisyen Selin Yalın (39)'ı tabanca ile öldürdü. Öktem, Yalın'ın eniştesi Mesut Toğay'ı arayarak Selin'in intihar ettiğini söyledi. Olay yerine giden polis, Selin'i koltukta elinde tabancayla sırt üstü yatar vaziyette buldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öktem, tartıştıklarını tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin'in tabancayı alarak intihar ettiğini iddia etti. Ancak polis merkezine götürülen ve cinayeti itiraf ettiği belirtilen Öktem, tutuklandı.

KAZA İDDİASINI ÇÜRÜTEN RAPOR

Sözcü'de yer alan habere göre polis tutanaklarını kabul etmeyen Öktem, savcılıkta "Selin'i kasten öldürmedim. Silahı almaya çalışırken birden patladı ve Selin koltuğa yığıldı. Silahı eline tutuşturmadım. İntihar süsü vermek istemedim" dedi. Başsavcılık soruşturmada, Ömer Öktem'in 'kaza' iddiasını Adli Tıp Kurumu raporu ile çürüttü. Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığını belirtirken raporu inceleyen savcılık da görüşünü şöyle açıkladı: "Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüpheli öldürme kastıyla hareket etti."

İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Yaşam, Yalın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı - Son Dakika

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