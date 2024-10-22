Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti

Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti

36 yaşındaki İtalyan sörfçü Giuliana Manfrini, Pulau Masokut Adası açıklarında sörf yaparken denizden sıçrayan kılıç balığının kalbine saplanması sonucu öldü. Göğsüne 5 santimetre saplanan balığın ardından arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı ancak klinikte kurtarılamadı. Sörf eğitmeni ve seyahat uzmanı olarak tanınan Manfrini'nin ölümü spor dünyasında büyük üzüntü yarattı.

22.10.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sumatra kıyılarında talihsiz bir kaza yaşandı. İtalyan sörfçü Giuliana Manfrini (36), sörf yaparken denizden sıçrayan bir kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti.

Pulau Masokut Adası açıklarında gerçekleşen olayda, balığın gagası sörfçünün göğsüne 5 santimetre derinliğinde saplandı. Arkadaşları Massimo Ferro ve Alexandre Ribas'ın hızlı müdahalesine rağmen, yakındaki kliniğe kaldırılan Manfrini kurtarılamadı.

Awave Travel'ın kurucu ortağı ve profesyonel sörf eğitmeni olan Manfrini, sosyal medyada "sörf ve kayak seyahat uzmanı" olarak tanınıyordu. Hukuk mezunu başarılı sörfçü, son Instagram paylaşımında "İki hafta sonra görüşürüz" yazmıştı.

Venaria Reale Belediye Başkanı Fabio Giulivi, "Tüm şehir olarak Giulia'nın ailesinin yanındayız. Bu erken veda hepimizi derinden sarstı" açıklamasını yaptı.

Endonezya'daki sörf şirketi Naa Laut Mentawai Blue ise "Hep gülen, mutlu arkadaşımız Giulia'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Siberut Polis Teşkilatı olayla ilgili soruşturma başlatırken, sörf camiası ve hayranları sosyal medyada taziye mesajları paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti
Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti
Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Dünya, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Özkan Yiğit:
    Binde bir olacak iş.. 23 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Kılıç balığı kiliclik görevini yapmış saplanmış. 4 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Demek ki çelik yelek giymeliymiş ya da benzeri bir şey... 5 3 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Hayattaki şansım 4 0 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    ecel gelmiş yapacak bir şey yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:16:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sörfçü, kılıç balığının kalbine saplanması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.