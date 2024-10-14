Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi - Son Dakika
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Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi

Ünlü sunucu Esra Erol\'a ölüm tehdidi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Külcüler köyünde, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını taşıyan grupta kendisini Mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından, grubun müridi Hasan'ın ünlü sunucu Esra Erol'a gönderdiği tehdit mesajı dikkat çekti. Erol, kendisine iletilen ses kaydını sosyal medya üzerinden yayınlayarak durumu kamuoyuna duyurdu.

14.10.2024 17:00
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Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk ile kaçtığını ve bu kişinin bir termal otelde harem kurduğunu açıkladı. Fatma Hanım, Mustafa Çabuk'un Çanakkale'deki bir otelde 300 kişiyi zorla tuttuğunu öne sürdü.

Canlı yayında, kaybolmadığını belirten Mevlüde, "Allah'ın izniyle onun müridiyim. Biz burada ilim öğreniyoruz." diyerek Esra Erol'u sinirlendirdi. Bu sözler, izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı. Mustafa Çabuk hakkında çok sayıda ihbar yapılırken, geçmişte tarihi eser kaçakçılığından tutuklandığı ve sonrasında Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde, 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' adını veren yaklaşık 200 kişilik bir grup, 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek köyün yakınlarındaki termal evleri iki yıllığına kiralamıştı.

Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından, jandarma ve polis tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Esra Erol, bu gelişmeyi programında duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz, Çabuk'un 15 müridiyle birlikte tutuklandığını bildirdi.

Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi

ESRA EROL' A TEHDİT MESAJLARI ATTILAR

Ancak, sahte mehdi ve müridlerinin tutuklanmasının ardından, Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un müridi Hasan, Esra Erol'a ses kaydı gönderdi. Tehdit içeren kayıtta, Hasan, "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Ünlü sunucu Esra Erol'a ölüm tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    en gereksiz proğramlar bunlar kaldırılmalı yayından 31 9 Yanıtla
  • Ali :
    Birde su Didemi uyarsalar iyi olacak. Kendini birsey zanediyor. Yok sunu bulduk yok bunu bulduk buldugu da birsey yok hava civa 18 6 Yanıtla
  • Murat Özden:
    Kim la bu deyyus 13 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Bu cesareti nerden alıyorlar diyeceğim ama belli değil mi. 3 3 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    ah ATAM ah,sen boşuna tekke ve zaviyeleri kaldırmadın.laiklik boşuna getirmedin. 1 1 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    yazık 1 1 Yanıtla
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